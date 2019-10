Märtha Louise försvar – efter kritiken mot pojkvännen

I början av veckan släpptes ”Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself and Light Up the World”.

Boken är skriven av den amerikanske andlige ledaren Shaman Durek, 44, som sedan i våras är tillsammans med den norska prinsessan Märtha Louise, 47.

Schamanen, som menar att han är ”en bro mellan det andliga och fysiska planet” och att han i viss utsträckning kan läsa tankar, har nu fått utstå en del kritik.

En recensent på Dagbladet har bland annat beskrivit boken som en ”galen mans ord”, skriver norska Se og hør.

Går ut i försvar

Nu försvarar flickvännen Märtha Louise sin pojkvän på sociala medier, vilket Se og hør tidigare rapporterat om.

”Så stolt över jobbet du har gjort, min kära”, skriver hon bland annat i ett inlägg på Instagram där hon ses posera med den nysläppta boken i handen.

Många har skrivit positiva kommentarer under bilden, men där har också kommit kritik – bland annat mot bokens innehåll.

Något som Märtha Louise beslutade sig för att bemöta.

”Du behöver inte vara överens med honom på alla sätt! Han har bara sin åsikt som han delar och som berör oss till att ta en ny eller samma ståndpunkt som tidigare. Men det är viktigt att utmanas på våra fasta åsikter. Jag älskar att utvecklas och växa. Och glad för dem som kan utmana mig att växa”, skriver hon bland annat.

”Bedömer du efter halvsanningar?”

Hon försvarar honom också när Shaman Durek anklagas för att vara en bluffmakare.

”Hur vet du det? Har du följt hans podcast och hört vad han har att säga, eller bedömer du efter halvsanningar i media?”, skriver hon i ett svar.

Men Märtha Louise har som sagt också fått uppmuntrande kommentarer.

Bland annat från den norska författaren Unni Lindell, enligt Se og Hör, som menar att flera av de som kommenterar påvisat ett ”dåligt bordsskick”.

