Den norska prinsessan Märtha Louise, 47, har sedan i våras varit tillsammans med Shaman Durek, 44, och sedan dess har paret blivit föremål för både hyllningar och kritik.

När Shaman Durek nyligen släppte sin bok ”Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself and Light Up the World” fick han utstå en del kritik – igen.

En recensent från Dagbladet beskrev bland annat boken som en ”galens man ord”.

Något som ledde till att Dureks flickvän, Märtha Louise, tog till Instagram för att försvara sin pojkvän.

”Så stolt över jobbet du har gjort, min kära”, skriver hon bland annat i ett inlägg på Instagram där hon ses posera med den nysläppta boken i handen.

Får stöd från sin exman

Nu får paret stöd från Märtha Louise exman, Ari Behn. Paret var gifta i 14 år innan de skilde sig 2016. De har tre barn ihop.

– Jag är väldigt stolt över Märtha. Hon är före sin tid, hon gör ett viktigt jobb, säger Ari Behn till norska TV2.

I dag har Ari Behn valt att fokusera på sin konstkarriär, och det var under en av hans konstutställningar som tv-kanalen träffade honom. För tv-kanalen berättar han att han har träffat schamanen och att han tycker om honom.

– Ja, väldigt mycket, säger Ari Behn, till tv-kanalen.

Ari Behn är också stolt över hur Märtha Louise har hanterat all uppståndelse efter att hon presenterade sin nya kärlek Shaman Durek.

Shaman Durek beskriver sig själv som en andlig ledare och som ”en bro mellan det andliga och det fysiska planet”. Han har tidigare sagt att han i viss utsträckning kan läsa folks tankar.

