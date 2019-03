Lisebergs nya vårsatsning – öppnar nytt nöjesområde

Lisebergs nya område ska heta Hamnområdet och öppnar i samband med Lisebergs vårpremiär i april. Totalt kommer det investeras 80 miljoner där 32 miljoner kronor investeras i scen, restaurang och publikfaciliteter i området runt Hamnkrogen.

En del av området vädersäkras med stora markiser. Det kommer även finnas två nya utomhusbarer och antalet sittplatser i tredubblas. Även restaurangutbudet i området utökas och förnyas.

– Vi skapar en ny miljö som påminner om Nyhavn i Köpenhamn, en vibrerande stämning längs med kajkanten. Där man kan ta en god bit mat eller bara hänga i området för att lyssna på livemusik, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg, i ett pressmeddelane.

Nöjesparken investerar även i akustikförbättringar och ljud- och ljusteknik i byggnaden och scenen i området, som även får ett eget namn: Lilla scenen. Totalt investeras 10 miljoner kronor i detta.

Samtidigt bekräftar dem att ett 40–tal konserter kommer att hållas på den nya scenen.

– Det blir närmare en festivalstämning i Hamnområdet under konserterna. Vi har testat det här konceptet som en del av Stay out West för några år sedan och insåg att resultatet blev väldigt bra, säger Per Alexanderson, underhållningschef på Liseberg, i ett pressmeddelande.