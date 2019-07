John Fogerty spelar på Lisebergs stora scen

Musikern, sångaren och låtskrivaren John Fogerty, 74, är kanske mest känd som frontman i bandet Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival slog igenom redan på 60-talet och skapade med sin blandning av blues, country och träskrock från Louisiana ett banbrytande sound som har visat sig stå emot tidens tand.

1972 splittrades bandet och Fogerty inledde en solokarriär.

Bjuder på låtar från en 50 år lång karriär

Som ett led i sin turné ”My 50 year old trip” kommer han under onsdagskvällen till Göteborg och Lisebergs Stora Scen.

Publiken kan räkna med att bjudas på en bred mix av låtar från hans 50 år långa musikkarriär och de som är oroliga för att han sparar på krutet när det gäller att flörta med sitt gamla band kan sitta lugnt i båten.

John Fogerty fungerade som frontman i Creedence Clearwater Revival fram till 1972 då gruppen splittrades. Foto: DDD / FILMBOLAG

Setlisten på de senaste spelningar vittnar nämligen om att den gamle rockräven bjuder på klassiker från Creedence-eran så som, ”Fortunate Son”, ”Run Through the Jungle”, ”Have You Ever Seen The Rain” och ”Down on the Corner”.

Har vunnit en Grammy

Under tisdagen spelade Fogerty i Dalhalla i utanför Rättvik i Dalarna och innan dess hade han inte varit i Sverige sedan 2017.

Efter spelningen på Liseberg beger sig Fogerty till Danmark för att fortsätta med sin turné.

John Fogerty släppte sitt senaste album ”Wrote a Song for Everyone” 2013. 1997 vann han et Grammy award för sitt album ”Blue Moon Swamp”