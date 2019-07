Vilken är din favoritlåt med Metallica? – One, den vill jag höra. One är the one helt enkelt, säger Nelly Lind, 26, musiker från Göteborg. – Jag tycker med One, säger Irina Lind, 48, stödpedagog från Göteborg.

Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN