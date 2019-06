GW:s serie fick avbrytas – efter olycka i Göteborg

Det är på Drottningtorget i Göteborg som inspelningen av serien, baserad på Leif GW Perssons böcker, äger rum.

Men på måndagen tvingades produktionen avbryta inspelningen vid 17-tiden. Detta eftersom en taxibil, som används i produktionen, krockade med en av produktionsbilarna. Till GP säger Elias Giertz, pressansvarig, så här:

– Det är för tidigt att säga exakt vad som inträffade och vi vill inte spekulera i orsaker. Det vi vet med säkerhet är att en taxibil som användes i en scen av misstag körde in i produktionsbilarna, säger Elias Giertz, pressansvarig för drama på C More och TV4.

Kjell Bergqvist spelar huvudrollen i serien. Foto: /IBL / /IBL

Fortsätter som vanligt

Det är okänt om olyckan inträffade med kamerorna rullade, men något brott ska det inte vara bakom olyckan.

Gierts fortsätter, för GP:

– Det viktiga för oss är att ingen kom till skada och att vi nu kan lägga full kraft på att ta hand om våra skådespelare och vårt team på plats. För att kunna fokusera helt på det har dagens inspelningar avbrutits, säger Elias Giertz.

Inspelningarna fortsätter som vanligt på tisdag.