Game of Thrones-stjärnan förväxlad med byggarbetare

Det var under tisdagen som den danska skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau besökte restaurangen Istanbul Kolgrillen i Vänerborg, något som Ttela tidigare berättat.

Coster-Waldau är mest känd för sin roll som karaktären Jaime Lannister i den amerikanska succéserien Game of Thrones.

– Det var andra gången han var här och vi kände inte alls igenom honom. Han hade keps och läsglasögon på sig. Vi trodde först att det var en vanlig byggarbetare, säger Adriana Genc.

Nikolaj Coster-Waldau är mest känd för sin roll som karaktären Jaime Lannister i Game of Thrones Foto: MACALL B. POLAY / AP TT NYHETSBYRÅN

Mycket reaktioner på Facebook

Plötsligt kom en av de anställda ut och frågade Adrianas make Yakub Genc om det inte var kändisen från Game of Thrones.

– Min man som är ett stort fan av serien sa bara ”nej, varför skulle han vara här i Vänersborg, på vår restaurang?”, säger Adriana.

När skådespelaren betalade passade Adrianas man på att fråga vad han hette och om han var dansk.

– Då sa han att det var han som spelade Jaime Lannister i filmen och då var vi tvungna att ta ett foto med honom.

Bilden delades på Facebook och fick mycket reaktioner.

– Det var en oväntad gäst. Han var väldigt, väldigt trevlig och berömde oss för den goda maten. Jag undrar fortfarande varför han valde vår restaurang, två gånger dessutom. Han måste tycka om medelhavsköket, säger Adriana.

Yakub, Nikolaj och Kerem Foto: Privat

Filminspelning på Hunneberg

Anledningen till att Nikolaj Coster-Waldau befinner sig i Vänersborg är inspelningen av den danske regissören Christoffer Boes film, där Coster-Waldau har huvudrollen.

– I går började inspelningen och just nu spelar de in på Hunneberg. De kommer spela in på olika platser i Västra Götaland fram till åttonde november, säger Ulrika Grönérus, kommunikationschef på Film i Väst, till Ttela.