Förväntansfullt inför årets Way out west

Det rådde både förväntansfull och glad stämning i Slottsskogen i samband med att årets upplaga av Way out west sparkade i gång under torsdagen.

GT har varit på plats och pratat med några av besökarna och flera av dem hoppades att de skulle hitta en ny favoritartist under de stundande dagarna.

– Man hoppas kunna upptäcka några nya och sen är det bara att njuta av festivalkänslan, säger Yusif Touma.