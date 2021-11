Fansens glädje: ”Taggad på fest”

”Det känns svinkul, hon har så bra dansmusik så man vill bara in och dansa. Vi har ju sett henne innan på Way Out West och så och hon är ju väldigt bra på scen också.” Emma Jillnefelt, 22 , student, Göteborg. ”Lush life var ny när jag tog studenten, så den kommer alltid vara en nära låt. Hon är också bara Queen! Hon är bäst faktiskt.” Julia Jillnefelt, 24 , butikssäljare, Göteborg.

Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL