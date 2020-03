Det blir ingen Heyou till helgen efter ett beslut från arrangören Partille arena och festivalen. På sociala medier–festivalen får barn och ungdomar träffa sina idoler från bland annat Youtube, Instagram och TikTok.

Orsaken till det inställda evenemanget är coronaviruset.

”Det är med stor sorg vi måste meddela att eventen Heyou Awards och Heyou Festival inte kommer att arrangeras som planerat den kommande helgen. Vi tagit beslut om att skjuta på båda eventen”, skriver Heyou på arrangörens hemsida.

Evenemanget ställs in för att inte bidra till en ökad coronaspridning. Man väger även in det beslut regeringen väntas fatta under onsdagen om att eventuellt förbjuda sammankomster med fler än 500 personer.

Skjuter upp till obestämt datum

”Vi känner att det skulle skapa onödigt mycket besvär för många om vi skulle avvaktat ytterligare tid med detta beslut. Då ingen i dag vet hur långvarigt detta problem kommer bli så kan vi i dag inte med säkerhet säga när det blir men det är vår förhoppning att vi inom 14 dagar ska återkomma med nya preliminära datum”, skriver Heyou på arrangörens hemsida.

De som redan köpt biljetter behöver inte vara oroliga, meddelar festivalen. De kommer fortfarande gälla på det nya datumet och om det inte passar kommer man få pengarna tillbaka.

”Vi beklagar djupt de eventuella problem som uppstår för er i och med detta tråkiga besked men det är vår förhoppning att ni tycker att vårt beslut är korrekt. Ta hand om er så hörs vi snart igen och då förhoppningsvis med mer glädjande nyheter”, skriver Heyou på arrangörens hemsida.

Heyou festival och Heyou awards Heyou beskriver sig som Sveriges största och populäraste sociala medie-event. Några av landets största kändisar på sociala medier samlas i olika arenor runtom i landet. Här kommer besökarna kunna träffa sina idoler som de följer via olika plattformar (Youtube, Instagram, TikTok) på internet. Det kommer bli passionerade möten med mycket kärlek då det förväntas komma cirka 1500 besökare och det kommer delas ut minst 25 000 kramar. Visa mer Visa mindre

