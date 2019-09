Vardagsbiljett – entré

Gäller hela torsdagen eller hela fredagen om man är där innan 14.00.

245 kronor per dag (vuxen)



Helgbiljett – entré

Gäller fredag om man är där efter 14.00, alternativt hela lördagen eller hela söndagen.

190 kronor per dag (vuxen)

Ungdomsbiljett – entré (7-19 år)

60 kronor per dag, alla dagar.

Barn under 7 år går in gratis.

Seminariekort

Torsdag – 1 775 kronor

Fredag – 1 775 kronor

Lördag – 715 kronor

Guldkortet – kostar 3 600 kronor och då får du bland annat tillgång till samtliga seminarier alla dagar. Entrén ingår.

Biljett till ett enstaka seminarium valfri dag kostar 600 kronor och då ingår entrén.



För studenter ges studentrabatt så länge man har ett CSN- eller Mecenatkort.