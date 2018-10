I de första avsnitten av ”Biggest Loser VIP” har känslorna svallat på slottet där serien spelas in. Vid flera tillfällen har Alexandra Zazzi, 52, och de andra haft nära till tårarna.

– Jag är en tävlingsmänniska och nu när vi tävlar så vet man inte reglerna, de förändras allt eftersom. Vi är så isolerade och pressade, vi filmar från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Man vet inte hur det ser ut från en dag till en annan och man kan inte skapa sina egna rutiner. Man fick gilla läget, säger hon.

Under inspelningarna fick deltagarna inte ha någon kontakt med nära och kära. Alexandra Zazzi beskriver det som ”Robinson all over again”. Tävlingen hon vann under den andra säsongen 1998. Men att det var lite lättare den här gången då hennes barn nu är vuxna.

Har nått sin målvikt

I dag har Alexandra Zazzi nått sin målvikt och har valt att ta med sig det nya hälsosamma livet ut i verkligheten efter att kamerorna slocknat.

Det har varit känslosamt under de första avsnitten av programmet. Foto: TV4

– Jag får väldigt många frågor från min omgivning, jag lever kvar med en medveten livsstil. Den andra delen av en livsomställning är att bibehålla målvikten. Det är en utmaning i sig. Ett tips om man vill hitta sin målvikt och kanske sin styrka och kondition är att först resonera med sig själv och ställa frågan, ”Vad vill jag ha ut av det här? I vilken kropp vill jag leva mitt liv? ?” Rutiner, planering och beslut leder till en verklig livsförändring.

I ett av de första programmen berättade Zazzi hur hon levde allt annat än hälsosamt på arbetet.

Nu utvecklar hon resonemanget.

– Man har kanske jobbat från sju på morgonen till elva på kvällen när man inser att allt man fått i sig är 50 koppar kaffe och 30 provsmak av gräddsås. Jag har ett liv som ställt mig i den här positionen, men nu gör jag någonting åt det. Jag tar kontroll och känner mig stark.

”Allt annat kan diskuteras”

Efter programmet är det helt annorlunda.

– I dag lever jag som jag lär. Vilket är väldigt roligt. Jag har uppnått en balans som jag strävat efter i många år. Vi får ju lite rådgivning men efter programmet är det upp till var och en, säger hon.

Kalle Moreaus och Alexandra Zazzi är båda med i årets upplaga av ”Biggest Loser vip” Foto: ROGER TILLBERG / STELLA PICTURES ROGER TILLBERG

Nyligen delade hon ett inlägg på Instagram där hon visade schemat för en dag under inspelningen vilket ledde till kritiska kommentarer om ”svältkost” vilket Zazzi inte håller med om.

– Det handlar om okunskap, det finns så mycket myter om viktminskning. Grönsaker är nyttigt och rökning är skadligt, det vet vi, allt annat kan diskuteras. Mår jag bra av att äta så här och bibehåller bra järn- och mineraldepåer. Då gör jag rätt.