Flera personer med kopplingar till Black Axe sitter häktade i Göteborg för storskalig narkotikasmuggling och synnerligen grova narkotikabrott. Totalt åtalades 15 personer, och flera av dem kan alltså knytas till Black Axe.

Den fruktade maffian befaras vara på väg att etablera sig i Sverige.

– Det är känt sedan länge att de ägnar sig åt människohandel, både utnyttjande i form av arbetskraft men även sexuella tjänster. Men också narkotikasmuggling, har Karolina Lindekrantz, kammaråklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, tidigare sagt.

En del av den narkotika som beslagtagits under utredningen om narkotikahandel. Foto: Polisen

Och enligt Talita, en organisation som arbetar med att hjälpa kvinnor att ta sig ur människohandel i Sverige, så ägnar sig Black Axe inte bara åt narkotikahandel utan även åt människohandel i Sverige. För SVT uppger Andrea, verksamhetschefen för Talita i Göteborg, att man har hjälpt flera kvinnor som tvingats sälja sex för den nigerianska maffialiknande organisationen.

– Det är väldigt få av kvinnorna från Nigeria som överhuvudtaget vågar prata om sina människohandlare. Och många är så långt ner i hierarkin att de inte vet vilken organisation de egentligen arbetar för, säger säger Andrea, verksamhetschef för Talita i Göteborg, till SVT.

Hon berättar att flera av kvinnorna har torterats och kan visa upp knivärr på kroppen.

Kvinnorna har fått förbannelse över sig

Kammaråklagaren Karolina Lindekrantz har tidigare beskrivit Black Axes våldskapital som omfattande.

– Man hotar, men vi vet också att man helt enkelt mördat personer. Det finns dock ingen indikation på att det har hänt i Sverige, utan det är i hemlandet och i andra länder där nätverket är etablerat, säger Lidenkrantz.

Kammaråklagaren Karolina Lindekrantz. Foto: Lovisa Waldeck

För att förmå människor att begå brott för nätverket använder sig ibland Black Axe av svart magi, menar Lidenkrantz. Så är även fallet med kvinnorna som tvingas sälja sex.

– Något som gäller för de allra flesta kvinnor som vi tagit emot från Nigeria är att de fått en förbannelse över sig som gör dem väldigt rädda för att lämna människohandeln, säger Andrea till SVT.

Tullkriminalenheten uppger också för SVT att flera personer som kan knytas till dödskulten fortfarande är på fri fot och aktiva i Göteborg.

– Vi har belägg för att det finns personer boende i Göteborg som tillhör Black axe. Det är personer som styr och ställer och organiserar både narkotikasmugglingen och andra brott, säger Pär Eriksson, utredare vid Tullkriminalenheten i Göteborg, till SVT.

Black Axe är kända för att använda sig av svart magi, eller ”juju” för att förmå människor att begå brott. Obs, genrebild. Foto: AP / AP

Startade som studentförening

Anledningen till att dessa personer inte kunnat åtalas är, enligt Eriksson, att det inte gått att bevisa deras delaktighet i de brott som innefattades av den aktuella förundersökningen.

Den organisation som i dag är känd som Black Axe startade som en studentförening på Benin University i södra Nigeria. Enligt amerikanska experter, som uttalat sig i The Globe and Mail, ägnade sig organisationen till en början inte åt några kriminella aktiviteter, utan verkade för afrikansk nationalism och lockade dåtidens toppstudenter. Organisationens natur kom dock att ändras, när politiker i landet misslyckats med att införa en republik och avsattes via den militärkupp som ägde rum i landet i början av 1980-talet.

Därefter började de olika studentkårerna att använda allt mer våldsamma metoder för att få kontroll över olika universitet. Syftet var att locka personer från rika och inflytelserika familjer i landet att knyta sig till organisationen och på så sätt etablera en maktbas i hemlandet.

Under 1990- och 2000-talet eskalerade våldet till nya fruktansvärda nivåer när tonåringar som en del av sin initiationsrit i organisationen mördade studenter och professorer på landets olika universitet.

Ett skräckvälde som köpt gänget inflytande i hemlandet.

LÄS MER: Nigeriansk maffia kan ha rotat sig i Göteborg

LÄS MER: Fruktade maffian kopplas till knarkhärva i Göteborg