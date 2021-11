Nella, 32, beställde mat – trakasserades av budet

Nellas pizzabeställning genom Foodora i augusti blev en minst sagt otrevlig upplevelse.

Budet hade svårt att hitta rätt port så hon gick ner på gatan för att ta emot leveransen. När mannen lämnade över kartongen och hon tog tag i ena sidan gled hans hand vidare upp längs hennes arm.

– Han började ta på mig på ett onaturligt sätt. Dessutom var det ju pandemi. Jag blev paff. Jag tänkte först att han kanske bara råkat slinta med handen. Men sedan hände samma sak igen när han räckte över drickaburken, berättar Nella.

När hon styrde stegen mot sin egen port tog han tag i hennes arm och ville leda henne fram.

– Sedan knappade han in min kod. Jag förstår att han fått den från Foodora, men den var ju för leveransen. Det blev märkligt att han skulle ta sig den friheten när hans jobb var klart. Jag ville bara bort från situationen och gick snabbt upp i lägenheten.

Matbudet började skicka sms till Nella efter att maten levererats. Foto: Privat

”Fick inget tydligt svar”

En stund senare när hon satt och åt sin pizza fick hon ett textmeddelande: ”Did you like the pizza?”

– Jag ville inte ha någon kontakt med en främling. Jag ville bara ha min mat, konstaterar Nella som tyckte det var obehagligt när hon såg att pizzabudet lagt över hennes nummer i sin egen telefon.

Ytterligare ett meddelande kom senare på kvällen.

Nella mejlade till Foodora och berättade om händelsen.

– Men jag fick inget tydligt svar på hur de agerat i situationen. De ville ha ordernumret, men när det framgick att budet var anställt av restaurangen och inte direkt av Foodora tyckte de att jag skulle vända mig till restaurangen, berättar hon.

– Men jag hade ju gjort beställningen via Foodora och budet fick ju alla mina uppgifter från företaget.

Sedan var det tyst från mannen. Fram till häromdagen. Då försökte han ringa ett videosamtal till Nella.

– Jag klickade honom direkt. Jag skrev att han skulle sluta kontakta mig. Då svarade han ”I want to fuck you”.

Nella bad personen sluta kontakta henne – då kom svaret: ”I want to fuck you”. Foto: Privat

– Då fick jag nytt bränsle och ringde polisen som tog upp en anmälan om sexuellt ofredande. De lyssnade verkligen och tog händelserna på allvar, berättar hon.

Nella kontaktade återigen Foodora för att uppdatera dem om hennes ärende.

– Jag fick ett otroligt torftigt svar där de hänvisade till tidigare svar. De avslutade med: Ha en bra dag.

Hon kände sig nonchalant behandlad och gick in på företagets Facebooksida och skrev en publik kommentar.

– Inte förrän då reagerade de, och ringde upp. Killen från Foodora sa först att restaurangen givit en skriftlig varning till budet. När han sedan återkom efter att ha kontaktat restaurangen för att följa upp ärendet, förklarade han att mannen blev avskedad dagen efter att jag mejlade Foodora. Det lät konstigt.

Från Foodoras integritetspolicy.

Foodoras svar

Nella berättar att hon sedan fick en ursäkt och 200 kronor i kompensation för händelsen.

Foodora vill inte ställa upp på en telefonintervju, men svarar via mejl att de beklagar det som Nella utsatts för.

”Detta ärende rör inte en anställd på Foodora. Det är en händelse som rör en restaurang och deras anställda person. Vi har varit i kontakt med både kvinnan och restaurangen, samt vidtagit åtgärder”, skriver Johanna Lindskog Lindell, företagets kommunikationschef i ett mejl.

Enligt henne fick Nella svar redan i augusti om att företaget skulle agera, ”vilket vi också gjorde omgående”.

”När hon kontaktade oss igen i september så berättade vi att vi varit i kontakt med den berörda restaurangen om deras personals agerande samt att detta är något vi inte accepterar och vi ser allvarligt på det”.

SE OCKSÅ: