I slutet av augusti inträffade en fräck stöld på Universeum i centrala Göteborg. En drygt 20 centimeter stora Goeldisapa var plötsligt försvunnen.

Men några timmar senare kunde apan hittas – på McDonald's i Frölunda.

– Just nu sitter hon inne på vår karantänsavdelning. Hon hade hellre varit i regnskogen med sina kompisar, men när något sådant här händer måste vi göra en sådan åtgärd, säger djurvårdaren Daniel Iglesias, djurvårdare och ansvarig för däggdjur på Universeum, som tror att apan kan släppas ut i regnskogen igen inom kort.

Polisen har tidigare berättat att en man som gått runt med dunjacka inne i Universeums regnskog och dragit blickarna åt sig skulle kunna ha med kidnappningen av apan att göra.

För att få tag i Abuna tvingades polisen tillsammans med personal från Universeum spärra in henne i restaurangens städskrubb. Foto: Läsarbild

Försökte locka apor och fåglar

Och i den numera nedlagda förundersökningen framkommer nya uppgifter om den mystiske mannen. Med ryggsäck på magen försökte han "locka till sig både apor och fåglar vid tillfället", står det i förundersökningen.

Mannen försökte även karlägga aporna, enligt vittnesmålen till polisen:

"Därefter gick personen fram till djurvårdaren NN för att fråga om apornas rutiner. Personen gick sedan fram till djurvårdaren YY för att ännu en gång fråga om apornas rutiner".

I den nedlagda förundersökningen framgår också namnet på den stulna apan. Hon heter Abuna och fyller fem år några dagar innan julafton. På Universeums hemsida går att läsa att hon kom till Göteborg förra våren. Innan dess hade hon bott i Frankrike.

Det går också att utläsa att apan var omskakad efter händelsen.

Stängdes in i städskrubben

I förundersökningen står det att hon stängdes in i städskrubben på McDonald's i väntan på att Universeums personal skulle komma dit.

Polismannen rapporterar:

"Efter uppskattningsvis 30 minuter kommer mannen som arbetar på Universeum. Han har med sig ett rött skynke och en bur för smådjur. Han går in i städskrubben för att försöka fånga Abuna men når inte upp till hyllan där hon sitter och kikar. Han ber i stället mig, som är längre, att göra ett försök att fånga apan varpå jag går in i städskubben. Abuna vill inte bli fångad men jag lyckas till slut fånga henne. Abuna är mycket upprörd av situationen och skriker högt till dess att jag släpper in henne i buren".

Efter den omskakande händelsen mår Abuna nu till synes bra. Foto: Läsarbild

Strax innan det syntes en grupp yngre män bete sig iögonfallande inne på McDonald's i Frölunda och de försvann sedan därifrån i bil. Dock finns det ingen man kunnat delge misstanke och förundersökningen är alltså nedlagd.

– Det troliga är väl att de här människorna som har betett sig märkligt är involverade i stölden, men vi har ingenting att höra dem emot. Ingen har sett något brott begås vid något tillfälle. Det är lite för lösa uppgifter, har förundersökningen Klas Olsson tidigare sagt.

– Vi tar emot iakttagelser med stor tacksamhet. Rätt vad det är dyker det upp något guldkorn bland tipsen, och då lever ärendet. Att en förundersökning läggs ner, betyder inte att den inte kan öppnas upp igen.

Livspartnern Arinos dog

Abuna själv verkar som sagt vara vid gott mod nu. Tilltalsnamnet är däremot inget som används av personalen på Universeum, berättar djurvårdaren Daniel Iglesias.

– Vi vill inte ha individen i fokus, utan de är en del av vårt bevarandeprojekt och då är det arten som helhet som vi har i fokus. Vi pratar i stället om "Goeldishonen", "Goeldishanen" och så vidare, säger han.

Abuna hade tidigare sällskap med Arinos, men han gick bort tidigare i år efter en kort tids sjukdom. Men om allt går enligt plan har hon snart en ny livspartner.

– Förhoppningen är att få hit en Goeldishane i år eller nästa år, säger Daniel Iglesias.

I det vilda lever apan i Amazonas, men då skogen skövlas och bränns hotas dess existens.