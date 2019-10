Sedan i april har det pågått ett uppror bland undersköterskorna i Sverige, landets största yrkeskategori.

”Det är dags att vi, som undersköterskor, får den status vi förtjänar. Det kräver bättre arbetsvillkor, rimliga scheman och arbetstider som går att kombinera med familjeliv och fritid” står det om gruppen som startade i april i år.

I skrivande stund är de 18 629 medlemmar.

I augusti manifesterade undersköterskorna över hela landet och nästan 15 000 personer skrev på en namnlista som lämnades till socialminister Lena Hallengren (S).

Men har det på kort sikt lett till någon förändring?

My Theander, 33, tycker inte det. Hon arbetar på ett kommunalt korttidsboende på Hisingen i Göteborg där det kommer människor med olika typer av behov.

Personalen består av sex personer sett över en dag, på 13 vårdplatser. Tre jobbar på morgonen och tre jobbar på kvällen. Arbetsbelastningen varierar från dag till dag. Det beror på hur sjuka personerna är som just då vårdas på boendet och vad de har för behov, förklarar My.

– Det är ett ställe där personer över 65 kommer, en mellanlandningsplats kan man säga. De kan vara för sjuka för att bo hemma, men för friska för att vara på sjukhus i princip. Det är multisjuka personer så det är väldigt blandat.

Har inte hunnit gå på toaletten

My Theander har varit utbildad undersköterska sedan 2013 och började på boendet under 2015. Under det senaste dryga året har hon varit föräldraledig och hoppat in extra under sommaren.

– När det är bra på jobbet så har jag världens bästa jobb. Jag tror att alla som arbetar inom vård och omsorg gillar människor i grund och botten, annars kan man inte jobba med det. Även cheferna värnar människor, men de kan inte göra så mycket för de har ingen ekonomi, säger hon.

Men när det inte är bra så sliter det på My.

Hon vittnar om att hon under sommaren arbetat pass på åtta timmar där hon varken har hunnit sitta ner eller gå på toaletten. Hon har rätt till 30 minuters rast, men många dagar kunde hon inte ta den.

My Theander menar att hon har sett ett ökat inflöde av vikarier från olika pooler, som inte har den kompetens som behövs för att utföra alla delar av arbetet som behövs under en dag.

– Vikarierna är guld på många sätt, att de vill komma in och jobba. Men det kan vara att de inte kan det svenska språket, då blir det svårt att förklara alla hjälpmedel vi har. Allt ansvar som jag annars delar med mina kolleger måste jag ta själv.

En säkerhetsfråga

Ida Eliasson, 29, är undersköterska i Mariestads kommun och var ansiktet utåt för det lokala upproret.

– Jag är mammaledig nu, men det räcker ju att jag ser i både vår lilla grupp och den stora att det inte händer så mycket. Det är fortfarande vi som får lösa problemen, säger hon.

Ida menar också att det kommer många vikarier, främst på somrarna, som inte har rätt kompetens eller behärskar språket – och den ordinarie personalen får då slita hårdare.

– Är man 18 i dag så får man inte jobba kväll, det betyder ju att den ordinarie personalen får ta alla kvällar. Det är klart att det sätter mer press på den ordinarie personalen som kanske får hoppa runt mellan verksamheter. Det är ju en säkerhetsfråga, alla måste ha en hög lägstanivå för att kunna jobba med en säker vård.

Behöver bli ett mer attraktivt yrke

Både Ida och My ser också ett akut behov av att göra yrket mer attraktivt att söka sig till.

Ökade löner och bättre arbetsvillkor. Som att de är fler personal på arbetsplatsen. Nya maskiner för att minska belastningen vid olika lyft eller ett ”sopnedkast” där de kan släppa kläder som ska tvättas utan att behöva släpa det upp och ner för trappor. Scheman där det finns tid för återhämtning.

Eller en sådan sak som att få riktiga arbetsskor.

– Vi får arbetskläder, men inga arbetsskor. Vi springer hela dagarna, det finns de som inte har råd med arbetsskor och då går de kanske i Foppatofflor och det är inte heller bra.

My Theander är tydlig med att det inte handlar om kollegerna, eller de närmsta cheferna. De kämpar allihopa varje dag, säger hon.

Utan att det är på betydligt högre nivåer hon vill se en förändring.

– Många tänker att undersköterska är ett lätt jobb, men det är verkligen inte ett lätt jobb, många väljer att sluta. Man sliter på sig själv, på sin familjesituation, man träffar inte sina barn eller så orkar man inte göra saker med dem. Det är den låga lönen. Hade man fått uppskattning i form av en dräglig lön så tror jag att många unga hade kunnat tänka sig att fortsätta eller välja vård och omsorg.

”Varit rörigt”

Helena Möller är enhetschef för boendet där My jobbar, hon delar inte den bilden som hon berättar om.

– Jag upplever att vi har en bra arbetssituation, sen är inte alla nöjda men så är det alltid. Det har varit lite rörigt fram till i våras innan vi fick nytt kök bland annat. Min uppfattning är att man är nöjda i dag. Vi har precis utökat personalstyrkan.

Två dagar i veckan kommer en extra resurs för att tvätta och städa, för att de andra ska kunna fokusera på annat. Men hon säger likt alla andra att det är svårt med sommarvikarier som har den rätta kompetensen.

– Det är hopplöst att få tag på utbildad personal. Vi har en rekryteringsenhet som anställer sommarvikarier, men det är inga undersköterskor som söker, alla utbildade har ju en tjänst redan. Så ser ju situationen ut.

Helena Möller säger att det jobbas på en lösning som ska göra det bättre kommande år. Och vad gäller de specifika åtgärderna My Theander vill se så menar Helena Möller att det aldrig varit tal om att någon önskat några arbetsskor, utan det är hemtjänsten som får det för att de arbetar utomhus.

Men ”sopnedkastet” för tvätten och bättre verktyg för tunga lyft är på gång, enligt Möller.

”Inte lätt”

Också Ida Eliasson delar synen som andra kanske har på yrket. Att man kastas in i en verksamhet utan den rätta kunskapen, vilket inte skulle ske på andra arbetsplatser.

– Det är få timvikarier som är utbildade och de får gå bredvid oss så får vi lära upp dem under tiden utöver våra arbetsuppgifter och det är inte lätt att lära sig att ta hand om någon med exempelvis en demensdiagnos.

Det hon hade velat se som en stor förbättring för arbetsvillkoren är att helt ta bort det som kallas för delade turer. Att man jobbar några timmar, får åka hem ett par timmar utan betalning, för att sedan komma tillbaka och jobba på kvällen.

– Det är bättre att man jobbar hela pass. Det finns också stora frågetecken med så kallat hälsoschema.

My Theander lyfter också löneaspekten. Hennes make, som inte har lika hög utbildning, kommer att få högre pension i slutändan, hävdar hon:

– Tänk om alla undersköterskor bestämde sig för att inte gå till arbetet. Sverige skulle stanna av. Det är som att jämföra med att bygga ett hus. Du kan inte börja från taket. Du måste börja från grunden, vi undersköterskor är grunden. Det är inte bara jag som känner så här. Det pågår ett uppror, Facebookgruppen har 18 600 medlemmar, säger hon.

My Theander upplever att hon som undersköterska ofta får höra att de borde uppskattas mer, men att ingen gör något.

– Vi får kanske en klapp på axeln eller en chokladkartong, men det är aldrig någon som kämpar för oss. Det är klart att det värmer i hjärtat att veta att man gjort ett bra jobb eller är omtyckt. Men det betalar inte mina räkningar.

– Hade vi fått bättre lön och bättre villkor så hade det varit drömjobbet.

Medellön för undersköterskor Undersköterskor är ihop med hemtjänstpersonal personal vid äldreboenden den största yrkeskategorin i Sverige – med över 136 405 personer i branschen. 92 procent av dessa är kvinnor. Siffrorna kommer från SCB. Enligt en kartläggning av tidningen Kommunalarbetaren, gjord i april 2019, tjänar undersköterskor i snitt 25 896 kronor i månaden. Det är rikssnittet. Högst i Västra Götaland är snittet i Härryda – lägst är det i Hjo.