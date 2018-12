Beväpnade med stenar, asfaltsbitar och knallskott gick de maskerade motdemonstranterna till våldsam attack mot poliser utanför nöjesparken Lisebergs entré i samband med nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september 2017.

Totalt dömdes elva personer för delaktighet i våldsamheterna.

En av dem är Immanuel Etcheverry Malan, 20.

I tingrätten dömdes han för våldsamt upplopp, försök till våld mot tjänsteman och brott mot lagen om förbud mot maskering. I hovrätten dömdes han för de två första åtalspunkterna.

Tingsrättens dom föll den 18 december i fjol. Då hade han en dryg vecka tidigare – den 6 december – rånat, fört bort och mördat Magnus Natschki.

Det har domstolen slagit fast: ”Sammantaget är bevisningen gentemot Immanuel Etcheverry Malan övertygande.”

Han är dömd till 12 års fängelse för mord, människorov och rån.

Kidnappade och mördade Magnus

Tillsammans med två andra bröt sig Etcheverry Malan in i Natschkis bostad den där morgonen i december. Där fanns också den inneboende Felix Rosell Nyberg. Under förnedrande former rånades och misshandlade Magnus Natschki.

Efter att Magnus tvingats stoppa i sig både alkohol och sömnmedel fördes han till en kolonistuga där han hölls och misshandlades med sparkar och slag fram till kvällen. Han fördes senare till ett skogsområde i Uddevalla där han dödades med en yxa.

OFFER. Magnus Natscki hittades död i Uddevalla. Foto: MISSING PEOPLE/PRIVAT

Enligt åklagaren var det Immanuel Etcheverry Malan som instruerade Felix Rosell Nyberg att utföra mordet. När Rosell Nyberg högg yxan i Magnus – en handling som han erkänt men som han menar att han utförde under tvång – filmade Etcheverry Malan dådet.

”Även om Immanuel Etcheverry Malan inte är den person som utdelade yxhuggen mot Magnus Natschki så har han varit delaktig och gjort sig skyldig till ett mord som utfördes med avsiktsuppsåt och till synes helt oprovocerat. Vidare berövades Magnus Natschki livet på ett mycket hänsynslöst sätt, som kan jämställas med en ren avrättning.”, skrev rätten i domen.

”Går till kyrkan på söndagar”

Efter dådet flydde de två tillsammans med en tredje person till Tyskland.

DÖMDA. Felix Rosell Nyberg (längst bak) och Immanuel Etcheverry Malan (mitten) på flykt tillsammans med medåtalad (längst fram). Foto: POLISEN

Innan flykten besökte Immanuel Etcheverry Malan föräldrahemmet. På en lapp skrev han:

”Mamma, förlåt. Jag älskar dig och pappa. Jag kommer åka men kommer hem om 9 dagar igen. Jag ringer tidigt i morgon bitti, klockan 6. Förlåt.”

Hans mamma intervjuas av polisen om den kvällen – och hans personlighet:

– Det här är inte likt honom. Vi kontrollerar Immanuel, han är aldrig ute på nätterna, han brukar aldrig resa själv eller med vänner utan det är alltid med mig. Vi köper kläder och cigaretter till honom och han är aldrig full/påverkad, han går till kyrkan på söndagar och han är aldrig ute och ränner.

Dömd brottsling

Men i belastningsregistret, där han förekommer under fyra avsnitt, framkommer en annan bild.

Han har flera gånger dömts eller varit under utredning för olika sorts brottslighet.

I maj 2017 döms han till dagsböter för skadegörelse efter att ha krossat 12 fönsterrutor och förstört en dörrkarm på en skola. Han överklagar domen, men hovrätten tar inte upp målet.

SÖKINSATS. Här letade polisen efter Magnus kropp, som hittades i ett skogsområde i Uddevalla knappt två månader efter sin död. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

En månad senare åtalas han för rattfylleri och ringa narkotikabrott – vilket han döms till ungdomstjänst för.

Under hösten samma år åtalas han för det våldsamma upploppet vid Liseberg, som han döms för en vecka efter att Magnus Natschki berövats livet.

Själv har han hela tiden nekat i sten gällande mordet.

– Ingen kommentar, svarar han upprepade gånger på polisens frågor i förhören.

– Min klient döms till ett mycket långt straff trots att han nekar till brott. Jag har inte hunnit läsa domen, men spontant känns det troligt att vi kommer att överklaga domen, sa Etcheverry Malans advokat, Erik Poussard, när domen föll.

GT har på nytt sökt Erik Poussard för en kommentar.

Ytterligare tre personer dömdes i samma mål för brott av varierande grad i anslutning till kidnappningen och mordet.