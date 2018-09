Misstänkte mördaren vägrade se filmen på när Magnus dödas

I december ifjol fördes Magnus Natschki, 36, bort och omkring två månader senare hittades han död i en skog i utkanten av Uddevalla. Fem män står åtalade misstänkta för inblandning i dådet – två av dem för själva mordet.

Enligt åtalet dödade den ene av dem, som är i 20-årsåldern, honom genom att hugga ihjäl Magnus med yxa – samtidigt som den andre mannen filmade allting.

LÄS MER: Brevet till föräldrarna kvällen innan mordet

Under fredagen inleddes rättgången i en fullsatt sal i Uddevalla tingsrätt. Mannen i 20-årsåldern, som själv berättat för polisen att det var han som högg men som menar att han gjorde det under tvång, satt och ritade på ett papper han hade framför sig under större delen av förhandlingen.

Den misstänkte mördaren vägrade se på filmen när han hugger ihjäl Magnus Natschki, 36 med yxan. Foto: Polisen

– Han klarar inte det här, säger hans advokat Björn Hurtig efteråt.

Åklagare Mats Sällström berättade om hur han och polisen kommit fram till att det gick till när Magnus Natschki kidnappades och dödades.

Föräldrarna på plats

På plats i rättssalen fanns Magnus pappa och mamma, Fia Spännare.

– Det finns inte så mycket att säga om det här eller om dagen. Vi väntar bara på att få ett avslut, säger pappan.

Polisen har säkrat en film från en mobilkamera på när Magnus Natschki dödades.

LÄS MER: Yxmannens sista ord – innan Magnus dödades

Men innan den visades avbröt Björn Hurtig:

– Min klient har hotats till sitt eget och sin familjs liv. Han har bevittnat våldet mot Magnus och det är med den bakgrunden som han utför den här gärningen. Det är inte så enkelt som att han bara har dödat en person.

Advokaten Björn Hurtig Foto: Madeleine Bäckman

Den misstänkte mördaren fick tillåttelse att lämna salen och försvann då snabbt ut därifrån, tätt följd av vakter.

– Han kan inte se filmen, säger Björn Hurtig.

En av de övriga misstänkta, också en man i 20-årsåldern, skrattade när filmen presenterades.

Tagit fram ny bevisning

På onsdag i nästa vecka fortsätter förhandlingen. Mannen som höll i yxan har medgett händelseförloppet, men nekar till brottsrubriceringen mord.

– Det är ett svårt mål. Min klient är ingen kriminell man, han är inte våldsam, han är en helt vanlig kille, säger Björn Hurtig och fortsätter:

– Vi har jobbat med egna psykologer kring hur en vanlig person kan komma att utföra en sådan här handling. Min förhoppning är att en av psykologerna kan uttala sig i rätten framöver. Jag planerar också att presentera ny bevisning, vad det är vill jag inte uttala mig om.