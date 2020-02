Förra sommaren mördades en kvinna i Alingsås. Hon hittades styckad i en 52-årig mans lägenhet och han greps, häktades och åtalades senare för dådet.

Vittnen har berättat hur den styckade kroppen låg i ett badkar i bostaden – och att 52-åringen tidigare fantiserat om att begå dödligt våld.

– Han sitter och säger hela tiden är att han måste döda någon. Han mår så himla bra på det, uppger en vän till honom i polisförhör.

”Jag måste tillbaka dit

Kvinnan ska ha varit bostadslös och, i brist på andra alternativ, bott hemma hos mannen. Dagen före det att hon blev bragd om livet larmades polisen till ett bråk i lägenheten. Då hittades cannabisplantor och en husrannsakan genomfördes. Kvinnan togs in till polishuset för fylleri, och när hon senare släpptes sa hon:

– Fan också, jag har ingenstans att ta vägen. Jag måste tillbaka dit.

Under förhören sa den mordmisstänkte mannen inte mycket. Han nekar till brott, men har varit tyst när polisen frågat honom om hans syn på det inträffade.

Ett av de få uttalandena från honom gjorde han i det första förhöret:

– Nä jag var full, var väl som vanligt, eller om det nu var i går. Jag är alkoholist, har varit det sen 20 år, fullfjädrad alkoholist. Och en ny hjärnskakning för jag är skadad i huvudet också. Så nu orkar jag inte mer. Jag måste vila upp mig.

Mannen är tyst

Tyst är vad han är också nu, när rättegången genomförs. Det rapporterar Alingsås Tidning. Under måndagen skulle han höras, men förhöret fick avbrytas just med anledning av att han vägrade svara på några frågor, skriver AT.

– Han förnekar det som åklagaren lägger honom till last, säger mannens advokat Thomas Håkansson.