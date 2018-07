Efter bränderna – polisen kraftsamlar

Under natten till onsdag brann en gårdsbyggnad ner till grunden i Vara – den åttonde branden på fyra dagar i området.

– Det som är klart är att det inte finns någon naturlig orsak till de här bränderna, har polisens förundersökningsledare, kriminalkommissarie Lars Johansson, tidigare sagt.

Enligt Johansson är det helt uteslutet att bränderna skulle uppstått på naturlig väg. Om det rör sig om en eller flera gärningsmän är i nuläget oklart.

Polisen har inlett ett omfattande utredningsarbete för att hitta de skyldiga bakom bränderna, och på onsdagen anhölls två personer i utredningen, misstänkta för en av bränderna.

– Två personer togs in till förhör under tisdagskvällen baserat på vittnesuppgifter. De anhölls under natten, sa Christer Fuxborg då.

På fredagseftermiddagen släpptes dock de båda personerna.

Utredningsarbetet fortsätter

- Vi har nu kontrollerat deras uppgifter och varför de befann sig i närområdet. De är inte avförda från utredningen men åklagare har hävt anhållandet. Jag vill poängtera att de inte förhörts med anledning av de övriga bränderna i Skaraborg, säger Lars Johansson i ett pressmeddelande från polisen.

Parallellt med de två anhållna har utredningsarbetet fortgått kring andra delar.

Det handlar om både utredningsåtgärder, spaningsinsatser och trygghetsskapande åtgärder, skriver polisen i pressmeddelandet.

Polisen har ökat sin närvaro i området sedan tidigare och fortsätter med det.