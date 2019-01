Minkfarmarna gick till attack – efter flera år av trakasserier

Grannen ringde mitt under släktkalaset.

Allt stod inte rätt till med minkfarmen i Lilla Solberga utanför Hjo. En grupp svartklädda och maskerade personer sprang runt byggnaden och grannen kunde berätta hur någon kom ut från minkstallet och flydde med andra svartklädda in i väntande bilar då han närmade sig.

– Jag blev ju förbannad, säger Fredrik Indebetou som driver farmen tillsammans med brodern Daniel och pappa Knut.

Han och brodern lämnade släktkalaset och tog upp jakten efter djurrättsaktivisterna.

– Jag tänkte att: Nu jävlar ska vi ta dem och se till att de åker fast.

Graven skändades

För det var inte första gången minkfarmen i Lilla Solberga – och familjen Indebetou – fick besök.

Våren 2013 rapporterade lokala medier om att en minkfarm skulle startas på familjens jordbruksfastighet utanför Hjo. Det ledde till en febril aktivitet på olika forum för militanta djurrättsaktivister.

Pappa Knuts namn, adress och telefonnummer lades ut med uppmaningar om att ta kontakt.

"Första varningen"

Hotbrev började dyka upp och nattliga samtal ringdes till familjens telefon. En natt kastades två yxor mot pappans hus, ena flygeln till en äldre herrgårdsbyggnad mittemot farmen som höll på att byggas.

"Första varningen", hade någon klottrat på skaftet till en av yxorna, som krossade ett fönster och landade på hallgolvet. Den andra yxan kastades in i ytterväggen och bar budskapet: "Inga fler minkfarmer".

Och på ett forum för militanta djurrättsaktivister tog en grupp kallad "Animal rights militia" på sig ansvaret. "Vi kastade två stora yxor genom fönstren på nedre plan som en varning. Det finns ingen framtid för pälsfarmer. Bara för oss".

Fem djurrättsaktivister dömdes i härvan där bland annat gravar skändades i djurens namn. Minst en av huvudmännen i härvan kan knytas också till sommarens aktion. Foto: Polisen

I en helt annan del av landet grävdes gravstenen till Indebetous familjegrav i Södertälje upp. Tio mil därifrån dumpades gravstenen i trädgården hemma hos en avlägsen släkting. Samma släkting fick också en odetonerad brandbomb – en så kallad molotovcocktail – och en yxa, i brevlådan en morgon tillsammans med ett budskap om att uppmana släktingarna borta i Hjo att tänka om vad gällde planerna på en minkfarm.

Fem djurrättsaktivister fälldes senare för olika grad av inblandning i en serie trakasserier mot flera minkfarmare med familjer. Däribland ytterligare en vandaliserad grav, tillhörande en minkfarmares släkting.

Biljakt mot Hjo

Nu är det augusti 2018. Och grannen rapporterar att han följer efter grupper av djurrättsaktivister i riktning in mot Hjo.

En av bilarna vid farmen kan knytas till en av huvudmännen i det stora djurrättsmålet med gravskändningar fem år tidigare. Och i en händelserapport skriver polisen senare under dagen att samme dömde djurrättsaktivist sitter bakom ratten till en av bilarna.

Bröderna Indebetou styr bilen åt samma håll, samtidigt som de sitter i telefonkontakt med polisen.

På huvudgatan som går genom Hjo får de stopp på en silverfärgad falskregistrerad Saab med ett klistermärke baktill och budskapet "CIRKUS ÄR DJURPLÅGERI".

Personerna i bilen maskerar sig då bröderna försöker få upp dörren till förarplatsen.

– Jag öppnade dörren och sa att de hade gjort intrång på vår gård. Då skrek de åt mig och var väldigt otrevliga, säger Fredrik Indebetou.

Bränn ner slakthuset! I dokumenten från djurrättslägret som aktivisterna samlats för föreläste flera personer som dömts för militanta aktioner. Foto: Polisen

De svartklädda personerna i bilen har varit på djurrättsläger under helgen.

Enligt dokument från lägret som polisen hittar under utredningen av intrånget på minkfarmen hölls föredrag av personer dömda för fängelsestraff efter militanta aktioner.

I ett dokument ges tips på vilken typ av sprayfärg och markeringspennor som kan användas vid klotteraktioner och dokumentets avsnitt med "tips och trick" illustreras med banderoller med budskap som: "Liberate the animals. Burn down the slaughter house".

Fredrik Indebetou Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

Men bröderna Indebetou lyckas inte få stopp på aktivisterna. Efter ett tag lyckas Saaben smita förbi Daniel som försökt blockera dess väg i väntan på polisen, som dröjer.

De får veta att de ringer vid precis fel tidpunkt. Det är skiftbyte hos polisen. Närmaste lediga polispatrull är långt borta – i Falköping.

Jakten går vidare, ut genom Hjo. Och bröderna Indebetou är fortfarande i telefonkontakt med polisen då de ser att aktivisterna i Saaben tvingats stanna vid ett tillfälligt uppsatt rödljus.

Ett vägarbete.

– Då tror vi att vi ska få fatt i dem, säger Daniel Indebetou.

Revisorn hotad - avvecklar verksamheten

De lite drygt 3000 burarna står tomma, i långa rader inne vad som har varit minkfarmen i Lilla Solberga. Som mest har farmen haft 6000 minkar, för pälsens skull.

Efter fem år blev årets kullar de sista.

En kombination av lägre lönsamhet och en ny våg av trakasserier under året har fått familjen att lägga ner minkverksamheten. De sista djuren pälsades av, som det kliniska uttrycket är för att slakta och sedan flå djuren, några veckor tidigare.

Daniel Indebetou berättar att företagets revisor utsatts för trakasserier på nytt under hösten. Det bekräftas också av polisen.

En förundersökning om olaga hot pågår.

Det är en strategisk person att gå på. Utan revisor kan ett aktiebolag av den omfattningen inte driva verksamheten.

– Det är svårt att få tag i någon ny revisor. Vi fick ju byta sist och det var inte lätt att få tag i någon, säger Daniel Indebetou.

Familjens revisor valde för fem år sedan att lämna sitt uppdrag efter hot. Nu sker samma sak igen.

Det var för fem år sedan som företagets dåvarande revisor och dennes familj utsattes för hot. Bland annat hade en odetonerad brandbomb lämnats på trappan in till revisorns familjs villa och familjen hade vaknat mitt i natten av att någon kastat en flaska mot huset.

I ett brev undertecknat "Djurrättsmilisen" beskrevs revisorn som medskyldig till mord, genom sitt uppdrag i företaget. Om han inte lämnade uppdraget skulle straffet "bli hårt för både dig och de du älskar. Era liv kommer förvandlas till ett helvete. Din familj kommer önska att du aldrig fötts".

Men det är inte bara trakasserierna som spelar in för deras beslut. Putins nya tullpolitik mot väst har skapat problem de senaste åren.

– Dessutom är det rätt så dåliga priser nu också, säger Daniel Indebetou.

Han räcker fram sin mobiltelefon och visar upp filmen som djurrättsaktivisterna lagt ut på Youtube som visar intrånget i augusti.

I polisens nedlagda förundersökning kunde en av aktivisterna identifieras. Foto: Polisens förundersökning

Till tonerna av det amerikanska punkbandet Goldfinger, vars sångare uttalat sitt stöd åt den internationella militanta djurrättsorganisationen Animal Liberation Front, tar sig gruppen av svartklädda och maskerade aktivister in genom grindarna, vidare in genom den uppbrutna dörren till minkstallet och burarna.

Flera har vänt sina tröjor med identifieringsbara märken ut och in så den vita tvättlappen sticker ut på sidorna.

En efter en öppnas burarna. Enligt aktivisternas anonyma rapport på internet ska 5000 minkar "befriats" från farmägarens "tortyr".

I själva verket var det drygt 1500 minkar, enligt Daniel Indebetou, som släpptes ut. De allra flesta kunde fångas upp inne i lokalerna.

Nu stänger minkfarmen. Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

– En del som vi inte fick tag i som kunde lämna byggnaden svalt ihjäl. De kunde inte hitta någon mat, säger Daniel Indebetou.

Enligt honom innebar utsläppet att farmens avlingsprogram förstördes till viss del. På varje bur anges släktskapet för de minkar som befinner sig där, när de släpps ut går det inte att undvika till exempel inavel.

– De sitter syskonvis. Då håller de sams. Men då de blir äldre får de ett revirtänk. Om de då beblandas så kan en del inte funka ihop och det kan bli en del bitskador. En del fick sår, det blir ju ett lidande, för dem.

Att just minkuppfödningen attackeras från olika håll, som enbart sker för pälsens skull. Kan du se någon förståelse att man gör det?

– Nej, egentligen inte. Minkuppfödningen har så mycket ögon på sig från myndigheter över allt. Det är kontroller mycket oftare än för många andra djurslag så det har jag inte mycket förståelse för.

Med sin mobiltelefon har en av aktivisterna filmat vad som hände då bröderna Indebetou fick stopp på deras bil vid vägarbetet utanför Hjo.

Från vägkanten tar Daniel och Fredrik Indebetou var sin vägkon. De drämmer dem, rakt in i framrutan på Saaben så glaset krackelerar.

Passagerarna hörs skrika rakt ut och föraren lägger oavbrutet handen på biltutan.

– Kör!, skriker en av passagerarna i bilen.

– Jag kan inte köra, det kommer en massa trafik, svarar föraren medan en mängd bilar passerar förbi i det enda öppna körfältet.

Till slut får hon fart på bilen och fortsätter färden in i en rondell. Med en av konerna kvar på bilens tak.

– Jag blir skakig bara jag pratar om det, berättar en kvinna som satt i baksätet på bilen.

Hon var en av deltagarna på djurrättslägret och uppger att hon aldrig hade för avsikt att ta sig in i någon minkfarm för att släppa ut minkar. Enligt henne skulle hon och övriga i deras bil bara demonstrera utanför.

Hon vill inte uttala sig om andras beslut att till mer militanta metoder, som att släppa ut minkar.

Något avståndstagande mot andras metoder vill hon inte heller göra. Alla är individer, säger hon, och fattar sina egna beslut.

– När vi åkte dit var det, trodde vi, för att demonstrera och ingenting annat. Sedan hände uppenbarligen mer på gården än vad vi visste hade planerats.

Efter en runda i rondellen ingriper andra trafikanter och får stopp på Saaben.

Då är jakten över. Efter en stund kommer också polisen och håller förhör med både bröderna och djurrättsaktivisterna.

– De förhörde dem och de fick ta av sig maskeringen ganska fort, säger Daniel Indebetou och berättar att de då trodde att i vart fall några av de aktivister som deltagit i aktionen skulle kunna fällas.

Fredrik Indebetou var en av två bröder som dömdes. Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

Men efter några månader vände allt. Utredningen mot djurrättsaktivisterna, både de som släppte ut minkarna och de som hade suttit i bilen, lades ned.

I stället inleddes en utredning mot bröderna för skadegörelse på aktivisternas bil.

– Det var de som anmälde. Man tänkte att det säkert inte skulle bli någonting. Vi är ju inte brottslingar. Men det verkar ju inte så riktigt, säger Daniel Indebetou.

Några veckor före jul föll domen i tingsrätten. Deras invändning – att de försökte få stopp för några ur gruppen djurrättsaktivister som hade gjort intrång på deras gård – påverkade inte rätten i sak.

Tingsrätten konstaterar att ingen ifrågasätter att syftet med att slå sönder rutan var att få stopp på bilen i väntan på att polis skulle komma.

Men då personerna i bilen inte kunnat visas göra skyldiga till brott kan det inte vara tal om något så kallat envarsingripande, menar tingsrätten.

Rätten kommer också fram till att bröderna hade för tunn information om vad de i bilen faktiskt gjort för att göra ett envarsingripande. Grannens uppgifter räckte inte, menar rätten men uttrycker samtidigt förståelse för brödernas agerande.

”Skadegörelsen kan inte jämföras med meningslös skadegörelse", menar rätten, och utdömer lägsta möjliga bötesbelopp.

Minkfarmen har drivits av familjen under fem år. Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

En av djurrättsaktivisterna, en 19-åring, som erkänt att han var inne i minkstallet har fällts för olaga intrång i samband med aktionen. Han uppgav först samma version som personerna i bilen, att han bara var där för att demonstrera, men erkände efter att polisen pekat ut hans karaktäristiska Adidasbyxor med revär från djurrättsaktivisternas egen film som ligger upplagd på Youtube.

Då ändrade han version och sa att han visst varit inne i lokalen, men inte med avsikt att släppa ut några minkar.

– Jag trodde att de skulle filma hur minkarna hade det, inte släppa ut dem, säger han till polisen.

Ingen har därför dömts för själva utsläppet av 1500 minkar.

Fredrik och Daniel Indebetou. Foto: HANNA BRUNLÖF / GT/EXPRESSEN

Uppgiven

– Det var ju surt, säger Daniel Indebetou när domen kommer på tal.

Han visar runt i de tomma burarna. Lite av den gamla djurlukten ligger kvar i byggnaden. På burarna sitter fortfarande små papperslappar med uppgifter om varje djurs nummer, kön och information som ska förhindra inavel.

Men tystnaden är slående.

– Man blev ju rätt uppgiven på det svenska rättsystemet, när de inte kan sätta dit dem utan oss som försökt hjälpa polisen. Det är ju inte vi som är brottslingar, det är de som är kriminella.

Ett par dagar före jul överklagade bröderna domen. De håller fast vid att de agerat i en upplevd nödsituation och ingrep för att utpekade gärningsmän inte skulle avvika. Att bilens registreringsskylt var förfalskad visar också att personerna i bilen var mer införstådda i vad som skulle ske vid gården än vad de påstår, menar bröderna.

Även åklagaren har överklagat.