Miljonunderskottet rör den kommunala grundskolan i Skövde.

På vissa skolor erbjuds det inte längre gratis kaffe. I stället får lärarna betala.

– Rektor har yttersta ansvaret för att ha sin budget i balans. Om rektor då anser att kaffet inte är det vi ska prioritera i den ekonomiska situation vi är i kan jag tycka är en rätt sund tanke, säger Pernilla Engqvist-Widegren, skolchef, till P4 Skaraborg.

300 kronor per termin

Vasaskolan är en av de berörda skolorna. Enligt SVT Nyheter Väst innebär det indragna gratiskaffet en besparning på 60 000 kronor per år. Där måste lärarna nu betala 300 kronor per termin om de vill ha två koppar per dag. För den som vill ha fler koppar landar summan på 400 kronor.

– De får swisha pengar till elevcafeterian och sen förs pengarna över till skolans konto, säger, Eva Carlander, rektor på Vasaskolan, till SVT Nyheter Väst.