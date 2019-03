DE ”GAMLA” ÄGARNA och nyare som har direkt Stampen-anknytning äger i dag 43,78 procent av aktierna enligt följande:

Skäreleja AB genom Peter Hjörne 22,17%

Tidningsboxen Soludden AB genom Peter Hjörne 6,81%

66-årige Hjörne ägde tidigare en överväldigande majoritet av aktierna. Han är tredje ägargenerationen efter farfar Harry och pappa Lars. Han har tidigare (1993–2012) varit chefredaktör och/eller ansvarig utgivare på GP. Han skriver fortfarande krönikör på tidningens ledarsida på söndagar.

Lidköpingspress AB genom Lennart Hörling 6,18%

Hörling&Hjörne AB, genom Peter Hjörne och Lennart Hörling 2,77%

Familjen Hörling ägde Nya Lidköpingstidningen, men sålde nyligen tidningen till NWT-koncernen i Karlstad. Lennart Hörling var tidigare ordförande i Stampens styrelse och 2012 klev familjen (sonen Anders är ansvarig utgivare för NLT och ingår i V-TAB Holdings styrelse) också in som delägare.

Manool AB genom Martin Alsander 2,17%

Alsander var tidigare koncernchef, men i den nya bolagsstrukturen har han klivit nedåt i hierarkin och är ansvarig för dotterbolaget Stampen Media.

Peder Schumacher AB 1,08%

Schumacher har länge varit högste ansvarige för tryckerisidan inom Stampen och är nu vd för V-TAB Holding.

Göteborgs-Postens Grafiska Personalklubb 2,08%

Göteborgs-Posten Journalistklubb 0,01%

Unionenklubben vid Göteborgs-Posten 0,01%

Jack Forsgren AB 0,51%

Forsgren satt i Stampens styrelse under en lång period. Han har ett antal prestigefyllda styrelseuppdrag och hans företag tar konsultuppdrag.

DE NYA ÄGARNA, som klev in efter rekonstruktionen 2016, har nu utökat sina ägarintressen. Med sina 56,24 procent har följande kvartett nu en majoritet av aktierna i V-TAB Hodling:

Ernström Kapital genom Fabian Hielte 19,96%

Bergstorget AB genom Fabian Hielte 6,07%

Hielte, 43 år, är sedan drygt tio vd i Ernström & Co, ett investmentbolag med mångmiljardtillgångar som just fyllt 100 år. Fick stort ansvar som relativt ung, men har förvaltat det mycket framgångsrikt. Bolaget har de tre senaste åren redovisat vinster på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har åtta delägare i släkterna Hobohm-Hielte. Fabian äger 15 procent. Hans hustru heter Harriet Cobbold och är Peter Hjörnes systerdotter. Familjen bor i Hampstead, London, varifrån Hielte veckopendlar. I Göteborg bor han nästan granne med Peter Hjörne i den mest exklusiva stadsdelen av alla, Lorensbergs villastad. Redan 2011 hjälpte Ernström & Co Hjörne ur en ekonomisk knipa genom att via hälftenägda fastighetsbolaget Platzer köpa GP-huset på Polhemsplatsen för 450 miljoner kronor. När de pengarna också var slut tog Hielte initiativet bland de nya delägarna.

Dan Sten Olsson AB 15,22%

Göteborgs rikaste person (nummer tio i Sverige) har en personlig förmögenhet på runt 40 miljarder kronor. 72-åringen är fortfarande högste ansvarige för den gigantiska Stena-sfären med verksamheter inom bland annat rederi, offshore, fastigheter, avfallshantering, oljeborrning, energi och finans. Vid en längre intervju med Olsson i höstas passade han på frågan om varför han gått in i Stampen. Det gör han också nu.

Styviken Invest AS, ägs av Björn Savén 9,90%

Ett norskt bolag som ägs av 68-årige Savén som var först i Sverige med att starta riskkapitalbolag när han i slutet på 1980-talet grundade Industri Kapital. Som mest förvaltade detta bolag 80 miljarder kronor, i dag runt 60 mijarder. Man jobbar i stora delar av Europa. Danderyds-baserade Savén befinner sig i en tvist med skattemyndigheten om 1,8 miljarder kronor och står som nummer 65 på listan över Sveriges rikaste med en förmögenhet på tre miljader kronor.

Provobis Holding AB genom Rolf Lundström 5,09%

82-årige ur-göteborgaren Lundström står som nummer 55 på listan över landets rikaste med en förmögenhet på runt fem miljarder kronor. Kallades tidigare för Kasinokungen då grunden till förmögenheten las via enarmade banditer och spelbord på krogar. Är kvar i branschen via spelbolaget Betsson och fortfarande mycket affärsaktiv. Främst i Provobis Holding AB som har ganska spridda intressen i till exempel konstbranschen, Göteborgs auktionsverk och media. Sonen Christoffer Lundström förvaltar bolaget RCL Holding AB med 130 anställda och intressen i bland annat hotell och restauranger.