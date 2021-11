Miljardärsmakens egna ord efter mordet på Veronica, 31

Den 18 mars 2003 hade den då 31 år gamla Veronica Lin lämnat sin treårige son Marcus på förskolan, för att sedan fortsätta till Chalmers där hon studerade.

Efter studierna skulle hon ha kommit hem – men det gjorde hon inte.

I stället hittades hon död i en grannlägenhet.

Hennes dåvarande make och pappan till hennes barn, den kinesiske miljardären You Lin, skulle komma att misstänkas i ärendet.

Det olösta fallet tas nu upp i en sex delar lång dokumentär från SVT. På söndagen sänds avsnitt två på SVT1 och på SVT Play.

I avsnittet får tittarna höra den nu 22-årige Marcus, Veronica och You Lins son, läsa upp det brev som han ska skicka till sin pappa – som han inte träffat sedan barndomen.

– Finns det en faderlig kärlek? Eller är ja en person som du inte vill bli påmind om, säger Marcus i SVT:s dokumentär.

Var Veronicas elev

Bara ett par dagar efter mordet greps You Lin, han var på besök i Göteborg – men hade inte berättat för Veronica eller hennes familj att han var i Sverige.

I dokumentären får man höra ljudinspelningar från polisförhören med You Lin.

– Jag mår mycket dåligt av de misstankar som riktas mot mig. Jag hade aldrig kunnat tro att det här skulle hända.

Veronica och You Lin träffades 1996, när hon bodde i Kina. Hon var där för att studera språket, och extraknäckte som engelsklärare för kineser. You Lin blev hennes elev.

– Huvuddelen av vår relation utspelade sig under ett halvår i Dalian i Kina. Då tyckte jag mycket om Veronica. Men efterhand upptäckte jag hennes dåliga sidor, säger han och fortsätter:

– Veronica var mycket känslosam och impulsiv så jag var aldrig säker på hennes känslor för mig. Vi diskuterade visserligen giftermål men vi fattade aldrig något beslut om det, säger han i polisförhöret som SVT tagit del av.

You Lin under ett besök i Sverige på 90-talet. Foto: SVT

Gifte sig i Stadshuset

Veronicas släkt och vänner berättar om Veronicas stora bröllopsplaner – hon hade till och med införskaffat sig en bröllopsklänning.

Men den hängde kvar i garderoben med prislappen kvar när hon dog.

I stället blev det ett enkelt giftermål i Göteborgs stadshus.

– I november fick jag ett samtal från Veronica. Hon sa att hon var gravid. Jag blev mycket överraskad, men bestämde mig för att ta mitt ansvar, säger You Lin i förhöret.

Han fortsätter berätta att enligt kinesiskt synsätt är det inte rätt att skaffa barn utom äktenskapet.

– För Veronica, barnets och min skull bestämde jag mig alltså för att genast åka till Göteborg. Veronica hade nämligen redan bokat tid för vigseln på rådhuset, säger han i polisförhöret.

Veronicas oanvända bröllopsklänning är i tryggt förvar hos hennes kompis. Foto: SVT

”Hon utnyttjade min kärlek”

1999 föddes sonen Marcus – men You Lin var inte närvarande.

Vännerna och familjen berättar i dokumentären att Veronica var väldigt besviken – och ju längre tiden gick desto färre resor gjorde You Lin till Sverige.

I stället skulle You Lin betala 10 000 kronor i underhåll – men när han under flera månader betalade försent eller struntade i det helt ville Veronica skiljas. Men You Lin hade en annan bild av läget:

– Om jag inte betalade enligt hennes krav tänkte hon inte låta mig träffa min son. Hon utnyttjade min kärlek till Marcus för att tillfredsställa sina egna behov, säger han.

Veronica och You gifte sig när i rådhuset när Veronica var gravid. Foto: SVT

”Akta dig för att pressa mig”

SVT har även tagit del av makarnas mejlväxling – där hot efter hot uppenbarades.

”Akta dig för att pressa mig. Jag älskar Marcus mer än du gör. Jag ska åka till Sverige och tala allvar med dig”, skrev You Lin i ett mejl.

”Om du vill bråka med mig så är det upp till dig”, svarade Veronica.

En tid senare hittades Veronica död.

Dömdes – och friades

Efter ett par dagar i häktet släpptes You Lin på fri fot.

Även Veronicas granne misstänktes för mordet, men när grannen hittades delvis styckad och nergrävd i fastighetens bakgård, riktades återigen misstankarna mot You Lin som redan hade lämnat Sverige.

Inte förrän 2014 kunde han gripas i Storbritannien och föras till Sverige.

Han åtalades sedermera för anstiftan till mord, för att ha lejt en torped att döda Veronica, och dömdes också till livstids fängelse och utvisning.

You Lin har friats för anstiftan till mord. Domen har överklagad, men rättegången har aldrig kunnat hållas. Foto: SVT

Men när hela rättegången sedan fick tas om – efter att en nämndeman ansetts jävig – ändrades domen och You Lin friades.

”Även om det för You Lin finns flera besvärande omständigheter som antyder ett mönster för delaktighet i morden från You Lins sida, kan likväl dessa också ges annan förklaring”, stod det i domen.

You Lin friades också för anstiftan till mord på grannen.

Sedan dess har åklagaren överklagat till hovrätten – men de förhandlingarna har aldrig kunnat genomföras då You Lin inte gått att nå för en så kallad delgivning.

