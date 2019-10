Roger Akelius har blivit miljardär på sina fastighetsaffärer – hans imperium värderas till 130 miljarder.

Han har runt 50 000 lägenheter i USA, Kanada och Europa.

Under flera år tidigare har han privat utmanat näringslivet och privatpersoner att skänka pengar. I år kommer han att att skänka motsvarande summa som Läkare utan gränser, SOS Barnbyar och Unicef får in under november och december, skriver Dagens industri. Akelius Foundation samarbetar med alla tre organisationerna i dagsläget.

Skänker även för november i år

Tidigare år har det varit i december han skänkt pengar, han säger att han lagt till en månad för att människor lider redan nu och att han inte kan vänta till december ”för att spela jultomte”.

– Effektiv hjälpverksamhet är betydligt svårare än att driva ett lyckat fastighetsbolag. Jag arbetar sedan några år tillsammans med dessa tre organisationer, bland annat på Lesbos. Barnen bor i trånga tältläger med frustration, slagsmål, sjukdomar och väta. Även arabiska barn behöver kramar, värme och skola. Förvaringen är värre än grisar i en trång stia, säger han till Dagens industri.

Akelius: ”Jag känner flyktingskam”

Roger Akelius hoppas att de tre organisationerna får in 150 miljoner – vilket då är den summan han skänker. Men det finns inte någon gräns, menar han.

– Jag känner flyktingskam. Jag behöver döva mitt samvete. Ingen frisk pappa eller mamma klarar av att se några miljoner barn misshandlas till apati. I Sverige är det förbud med taggtråd runt kor på bete. Att ha taggtråd runt småbarn inlåsta i flera månader är inte en bra förskola”, säger Roger Akelius, till Dagens industri.

