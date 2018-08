En vecka efter att mannen hittats död, när en obduktion genomförts, så ändrades brottsrubriceringen från misstänkt vållande till annans död till misstänkt mord.

I nuläget är en minderårig person gripen misstänkt för mordet och ytterligare en ungdom är misstänkt för mord.

Mikael Good, 50, i Huskvarna var bekant med mannen.

– Jag blev fullständigt bestört när jag fick dödsbeskedet. Att barn mördar en människa är helt absurt, säger han.

"Han höll sig för sig själv"

På grund av språkskillnaderna var det inga långa konversationer Mikael hade med mannen. Men han berättar att han vid ett tillfälle hade en tolk med sig vid ett samtal med mannen.

– Han berättade att han kom hit från Rumänien för fyra år sedan. Han var skild och hade två vuxna barn. I hemlandet hade han arbetat som typograf på ett tryckeri. Men tryckeriet flyttade vidare och han blev utan arbete. Han sökte därför nytt jobb i Sverige.

– Det gick inget vidare, han lyckades bara få ströjobb här, fortsätter Mikael.

Totalt fyra tonåringar misstänks i nuläget för mordet. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enligt polisens uppgifter brukade mannen sova i den park i Huskvarna där han hittades död.

– Han höll sig mycket för sig själv. Men han var lugn och gjorde inget väsen av sig. När heta känslor uppstod migranter sinsemellan drog han sig undan. Han dök ofta upp vid måltider Frälsningsarmén.

Iréne Lindahl, 70, som jobbar på Kyrkhjälpen i Jönköping sörjer också mannen, som hon träffade inom verksamheten. Hon delar Mikael Goods uppfattning om att mannen ofta drog sig undan, men säger också:

– Han var en lugn och vänligt sinnad man. Även om han kunde dra sig undan från de andra var han en neutral vän till de andra migranterna som besökte oss, säger hon och fortsätter:

– Han bodde utomhus och försörjde sig huvudsakligen på tiggeri.

Tonåringar misstänkta för mordet

Under måndagen greps en tonåring misstänkt för mordet på mannen. Tidigare under tisdagen uppgav P4 Jönköping att ytterligare en tonåring, under 15 år också är misstänkt för mordet.

– Den person som är gripen är inte känd av polisen sedan tidigare, säger Stefan Sundling, vid polisens grova brottsrotel i Jönköping.

Polisen har tidigare även riktat misstankar mot ytterligare två ungdomar gällande ofredande och olaga hot mot mannen. Enligt en presskontakt på Jönköpings kommun, är socialtjänsten inkopplade på fallet.

– Han kunde säga ryta ifrån mot ungdomar som gjorde dumma saker och då kunde det uppstå en del munhuggandes från ungdomarnas sida, säger Mikael Good.

Nu hoppas Mikael att mordet ska klaras upp.

– Det är absurt hur någon kan ge sig på en sjuk och svag människa, säger han.

Film i bevisningen

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska mannen ha blivit misshandlad och ofredad av ett gäng ungdomar kvällen innan han hittades död. Enligt källan ska ungdomarna ha filmat misshandeln.

– Det finns filmmaterial i bevisningen, säger Stefan Sundling, vid polisens grova brottsrotel i Jönköping.

Under tisdagen berättade chefsåklagare Klas Lorefors att man säkrat filmaterial, samtidigt vädjade han till de personer som har evenutella filmer från händelsen att kontakta polis.

– Vi har säkrat filmmaterial. Om personer har relevanta filmer som har spridits i sociala medier, får de gärna kontakta polisen och lämna in dem. Vi kan inte vara säkra på att vi har fått in allt, säger han till JP.

Både polisen och åklagare Linda Schön är förtegna gällande mordutredningen.

– Utredningen är i ett inledande skede. För att säkerställa att förundersökningen ska kunna bedrivas rättssäkert och effektivt önskar vi att få arbeta ostört, säger Linda Schön, i ett pressmeddelande.

– Vi är i ett intensivt utredningsskede då uppgiftslämnande kan få negativa konsekvenser för utredningen, instämmer Stefan Sundling och fortsätter:

– Vi håller fortsatta förhör och gör tekniska undersökningar. Men jag kan inte gå in på vilka fynd vi har gjort.

Planerar ni ytterligare gripanden?

– Jag kommer inte kommentera om vi planerar ytterligare gripanden, de misstänktas ålder eller eventuellt vapen. Men vi har kallat många personer till förhör, säger Stefan Sundling.