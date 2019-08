Meteorologens varning: Skyfall och åska väntar

Regnet ock åskan ser ut att hålla ett stadigt grepp om Västsverige i veckan. Ett regnoväder drar in västerifrån under natten mot tisdagen och onsdagen ser ut att bjuda på både nederbörd och dunder under morgonen och förmiddagen.

Under kvällen fortsätter åskskurarna upp mot Värmland och det kan bli en fin kväll i väst.

Men mer regn är att vänta och enligt Tora Tomasdottir ser det ut att bli ”varannan dag”-väder med regn och åska även under torsdag och lördag. Det kan bli en del regn även övriga dagar, men det ser inte ut att falla lika mycket då.

– Det är ganska stora mängder regn och det är väldigt stora lokala variationer. Det kan bli skyfall och översvämning någonstans samtidigt som det bara kommer några droppar någon annanstans. De flesta kommer nog få någon typ av ordentligare skur, även om man slipper översvämning.

”Nästan lite tropiskt”

Det är säsong för åska och skyfall. Det är större förutsättningar för att åska ska bildas när det är väldigt varmt samtidigt som det finns mycket fukt i luften.

– Det är lite kaosartat väder, levande och lite spännande. Nästan lite tropiskt. Om man jämför ett skyfall vid medelhavet och ett skyfall på Västkusten så är det alltid mycket värre vid medelhavet. Men jag får känslan under sommaren att vi får smaka lite på det.

Under måndagen fanns det inga varningar från SMHI om stora regnmängder, men enligt Tora Tomasdottir är det inte omöjligt att det kommer att dyka upp under veckan.

– Det är så nyckfullt med åskskurar och åskar. Då är det dumt att varna i förväg.

För att slippa översvämningar är det en god idé att se till att det inte ligger skräp i vägbrunnarna där man bor. Det är också bra att se till att rensa i trädgården så att det inte ligger lösa föremål ute.

– Under skurarna kan det bli väldigt blåsigt under en kort period, säger Tora Tomasdottir.