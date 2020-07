Meteorologen: Då kommer solen tillbaka till Västkusten

Bortsett från delar av Halland, så som i området kring Varberg, har vädret under tisdagen varit dystert för många Västkustbor.

Faktum är att vädergudarna varit extra måna om att befolkningen i Göteborgsområdet ska bli riktigt blöta.

– Ni har haft det blötast i landet hittills i dag, säger Lasse Rydqvist meteorolog på väderinstitutet Storm.

Regnområdet försvinner redan ikväll, men tråkigheterna slutar inte där då ett nytt tar över stafettpinnen.

– Det här drar bort, men under onsdagen kommer nästa regnområde in. Det i sin tur drar vidare österut under eftermiddagen, säger Lasse Rydqvist.

I takt med att vi närmar oss helgen ser det dock lite ljusare ut, förklarar Rydqvist.

– På torsdag blir det lite bättre och klarnar upp, men i Halland blir det lite mer moln och kanske också någon enstaka skur. I övrigt så är det ju faktiskt en hel del sol, runt 20 grader.

Högsommarvärme till helgen

Och bättre blir det, redan nästföljande dag.

– Det ser bra ut på fredag, då kan vi nog räkna med högsommarvärme, runt 25 grader och mestadels soligt, säger Rydqvist och fortsätter:

– På lördag blir det också varmt, fast lite molnigare.

Vill man njuta av solen gäller det att passa på, för redan under söndagen kommer regnet tillbaka med medföljande sänkning av temperaturen.

Juli månad har varit en av de kallaste på länge, förklarar Lasse Rydqvist.

– På vissa håll i landet är det den kallaste perioden på 60 år. Överlag så sticker juli månad i år ut mycket om man ser till 2000-talet, säger han.

Varför är det så kallt?

– Det som styr det är jetströmmen, med många snabba vindar högt upp i atmosfären. Den har gått söder om Sverige i år och den blockerar den varma luften från att sprida sig till våra breddgrader, förklarar Rydqvist.



