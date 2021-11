Meteorologen: Ännu värre snöfall väntar

Snöovädret i Västsverige väntas fortsätta även under onsdagen. Det betyder att SMHI:s gula varning ligger kvar ytterligare ett dygn.

– Nästa körare med snöfall kommer in under onsdagsmorgonen. Det kommer beröra framför allt Halland och Göteborg och inåt mot Jönköping. Inte så mycket högre upp än Tjörn i norr, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Det förväntas komma ännu mer snö än vad det gjorde på tisdagsmorgonen.

– Det här snöfallet ser ut att vara ännu kraftigare. Stora snömängder på flera decimeter. Det väntas även kraftig vind, säger Per Holmberg.

Uppehåll på torsdag

I samband med snövädret väntas även risk för snödrivor.

– Det kommer hålla i sig under hela dagen, det är först under kvällen som det kommer avta och röra sig söderut, säger Holmberg.

Under hela torsdagen väntas uppehåll innan ytterligare nederbörd väntar.

– Under fredagen väntas lättare snöfall. Det kommer vara fortsatt kallt och klart väder, säger Holmberg och fortsätter:

– Så fortsätter det även se ut mot helgen. Det kommer säkert ligga mycket snö kvar samtidigt som det kan bli en del solchanser, så det kommer säkert bli jättefint hos er på Västkusten till helgen.

