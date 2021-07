Medelhavsvärmen på väg – kan bli 30 grader i Väst

Det ostadiga vädret fortsätter i Västsverige. Tidigare i veckan utfärdades varningar för åska och regn av SMHI och till helgen kommer det återigen bli blött och mullrigt.

– Det är ett regnområde på väg in under morgondagen. Inledningsvis blir det växlande molnlighet under morgonen för att sedan öka under kvällen.

Hon fortsätter:

– Lågtrycket ligger just nu över Tyskland och Polen och kommer upp den vägen över västra delarna av Götaland och sen drar det norrut.

Kan bli temperaturer på 30 grader

Regnet hänger med till lördagen och det finns även risk för åska längst hela kusten under kvällen. Enligt Josefine Bergstedt ska det dock inte vara på en nivå där man kommer behöva utfärda varningar.

På söndagen kommer Västkusten återigen få se mer av solen. Då kommer värmen som just nu ligger över södra europa och Medelhavet.

– Då har regnområdet rört sig bort och det ser ut att bli överhängande klart och solig, mellan 20 och 24 grader.

Även inledningen på nästa vecka bjuder på ett mer somrigt väder.

– Måndagen ser ut att bli varm och solig med upp till 27 grader, tisdag också, även onsdag ser ut att bli soligt med temperaturer upp till 30 grader. I mitten och slutet av nästa vecka ser det ut att komma in lite mer regn, säger Josefine Bergstedt.

