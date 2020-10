Märtha Louise om exmakens död: ”Tuffaste tiden i livet”

Prinsessan Märtha Louise bekräftade sin relation till schamanen Durek Verret under våren förra året.

I schamanens podcast ”Ancient Wisdom Today” är det denna vecka prinsessan som är gäst.

Hon berättar öppet om sorgen efter exmaken Ari Behns död under julhelgen förra året, de fick tre döttrar tillsammans under åren som gifta och att stötta sina döttrar har varit hennes huvudsakliga fokus under året.

– Jag har fokuserat på mina barn och gå igenom läkeprocessen efter hans död. Det har varit den tuffaste tiden i mitt liv. Långsamt men säkert försöker vi komma på fötter igen, säger prinsessan, i podcasten, skriver VG.

”Det är så tragiskt”

I podcasten berättar de att Durek Verret var och firade jul tillsammans med Märtha Louise i Norge förra året, och fanns som stöd när dödsbudet kom.

– Det var helt fantastiskt att du var här, säger Märtha Louise i podden.

Shaman Durek berättar i podden om det första mötet han hade med Ari Behn och att han var nervös inför det.

– Jag kommer ihåg när jag först träffade honom och skulle prata med honom. Vi gav varandra en kram, och sedan sa han ”Jag har väntat på dig”, säger Verrett.

Han beskriver vidare Ari Behn som ”fantastisk”, ”kreativ” och kallar honom ett ”geni.

– Det är så tragiskt att vi förlorade honom, säger han.

– Det är sorgligt, säger Märtha Louise.

Hon säger också att man aldrig vet när man träffar någon för sista gången.

– Vi måste alltid vara med människor som om det är sista gången vi ser dem, säger Märtha Louise, i podden, enligt VG.

Ari Behn dog i december i fjol.