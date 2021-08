Prinsessan Märtha Louise och den andliga ledare Shaman Durek blev ett par under 2019. Under deras förhållande har de stött på flera motgångar. Norska medier har bland annat skrivit om att han avslöjat detaljer om deras sexliv och att han inte bjöds in till hovets julfirande.

Men kärleksparet har också fått kämpa med relationen i och med den långa distansen. Durek bor i USA och Märtha Louise i Norge.

Senast de sågs var över jul och nyår när Durek var på besök i vårt grannland men nu är de äntligen återförenade – efter åtta månader isär, något som norska tidningen Se og Hør var först att rapportera om.

Disney Land tillsammans

Nu visar nya bilder hur paret strosar runt på gatorna i Los Angeles – något som varken Märtha Louise och Durek avslöjat på sina sociala medier.

De första bilderna är från förra veckan där de sågs i en bil tillsammans. Sedan dess har prinsessan synts träna, promenera i Beverly Hills och nu senast checkade paret in på Disney Lands hotell.

Märtha Louise planerar att flytta till USA tillsammans med sina tre barn. Foto: MEGA/IBL Just nu bor prinsessan med Durek i hans lyxvilla. Foto: DARYL HENDERSON / NTB SCANPIX TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Flytten till USA

Enligt Se og Hør har distansförhållandet tärt hårt på prinsessan och har sedan tidigare berättat om sina flyttplaner till USA.

På grund av pandemin har det varit svårt att planera för flytten – där barnen också är inräknade.

Men nu verkar planerna gå i lås.

Just nu bor prinsessan med Durek i hans lyxvilla i exklusiva Beverly Hills, i Los Angeles.

– Här står jag på min uteplats. Härifrån kan jag se hela centrala West Hollywood. Hade himlen varit klarare hade vi sett ännu bättre, ända till Santa Monica, har Durek sagt i ett videoklipp som Se og hør tagit del av

SE MER: Kungen ser en katt – avbryter intervjun

Ur arkivet: Kungen och drottning Silvia är mitt uppe i en intervju – när kungen ser en liten katt. Då vill han ha den på film.

Ur arkivet, maj 2019: Prinsessans kärlek Shaman Durek svarar på kritiken som paret nåtts av.

LÄS MER: Prinsessan och schamanen på kärleksresa efter ryktena