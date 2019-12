Märta annonserade ut en dejt – med sig själv

Musikhjälpen startade i Sverige 2008 i regi av Sveriges Radio. Den hålls årligen under ett antal dygn i december och direktsänds också i SVT. I år sände programledarna Miriam Bryant, Farah Abadi och Daniel Hallberg från glasburen i Västerås. Temat för insamlingen var i år motverka det sexualierade våldet.

Totalt samlades det i år in 50 572 139 kronor via mer än 640 000 olika engagemang/bidrag.

Märta Waldrop var långt ifrån ensam om att ta ett kreativt initiativ för att få in pengar.

Mest pengar via en insamling lyckades Maja Nilsson Lindelöf få in. Hustrun till Victor, landslagsstjärna i fotboll, auktionerade ut en ”goodiebag” till ett värde av cirka 20 000 kronor. Totalt kom det 1 439 032 kronor via donationer och bud till Majas insamling.

Källa: Musikhjälpen