Det var en sommarkväll förra året som det hände. ”Maria” – som hon kallas i SVT:s ”Uppdrag granskning” – berättar för programmet att hon hade stämt träff med en vän. Denne hade hon träffat på en utlandsresa tidigare.

Mannen bor i Norge men är på tillfälligt besök i Sverige tillsammans med sin kusin. ”Maria” träffar duon och efter en utekväll följer hon med till ett hotellrum och blir bjuden på en drink.

Vaknar vid lunch

– Sedan är det ganska luddigt men vi lyssnade på musik och snackade. Sedan kommer hans kusin och de häller upp en till drink till mig. Jag tar två kaffe och så tänker jag börja avrunda och åka hem, men sedan blir det bara svart och jag typ har däckat, säger ”Maria” i programmet.

Hon vaknar, ensam i hotellrummet, vid lunchtid nästa dag. Hennes jeans är uppknäppta och neddragna. I en spegel ser hon att ansiktet och kroppen är full av sugmärken.

På de oordnade lakanen ser hon en stor spermafläck.

– Det ligger en tuss av mitt eget hår i soptunnan. Jag känner i mig att jag haft sex, jag luktar hans parfym... Jag får total panik och ringer min pojkvän och berättar vad jag tror har hänt.

En minnesbild

Minnesbilderna från natten är få. Men hon kommer ihåg att hon vaknade upp en gång. Hon berättar i ”UG”:

– Jag ligger i sängen, den ena håller fast mig. Jag försöker komma loss. Då säger han ”it's ok it's ok, go back to sleep.”

Åsa Ingnell, mamma till ”Maria”, berättar för UG:s reporter att polisen man hade kontakt lovade att man skulle ta de misstänkta gärningsmännen, som hade återvänt till Norge där de bodde.

”Ingen berättelse”

Åklagaren Christina Voigt Foto: Uppdrag Granskning / SVT

Men så blev det aldrig. I stället lades utredningen ner.

– Jag har ingen berättelse, jag kan inte delge dem någon misstanke. Ska man delge någon en misstanke om brott så måste man ha en berättelse, säger åklagare Christina Voigt till UG:s reporter och fortsätter:

– Jag har ingen aning om vad som har hänt!

Voigt menar att ”Maria” inte minns något och därmed vet man inte om hon blivit våldtagen eller inte. Hon lägger därför snabbt ner utredningen.

Reportage om ”Maria” är bara ett exempel där misstänkta våldtäktsmän inte ens hörs. ”UG” uppger att antalet uppklarade våldtäktsbrott minskar allt mer. Under första halvåret 2018 klarades bara 7,4 procent upp.

Reportaget ”Utredning nedlagd” sänds onsdag 13 mars från 12.00 på SVT Play – eller 20.00 i SVT1.