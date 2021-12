Man trängde sig in hos kvinna i 90-årsåldern

Polisen larmades vid 18-tiden på onsdagen.

– Det är en man som kastat något på rutan och på så sätt fått henne att släppa in honom. Han tränger sig in i hennes lägenhet och säger till henne att sitta still på en stol medan han söker igenom samtliga rum, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

När kvinnan larmade polis så var hon osäker på om mannen fått med sig något från lägenheten. Strax före 20 var det oklart om något stulits.

– Man har skrivit en anmälan om grov stöld, så det kan vara att det framkommit uppgifter på platsen, säger Anna Göransson.

Hon säger också att moduset gärningsmannen använt är vanligt.

– Det är den här typen av modus som vi ser, att man på olika sätt tar sig in hos äldre och söker efter värdesaker.

Det finns ingen gripen eller misstänkt i ärendet.