Man svårt misshandlad – jämnårig har häktats

Offret har opererats och vårdas på Karolinska universitetssjukhuset.

– Tillståndet ska vara stabilt men synnerligen allvarligt, säger åklagaren Klas Hellgren till Jönköpings-Posten.

Den häktade mannen nekar till misstankarna om mordförsök men erkänner misshandel, skriver tidningen.

Händelsen inträffade i onsdags kväll efter ett bråk mellan två män.

Till sjukhus

Den ena av dem misshandlades allvarligt med ett tillhygge och fick föras till sjukhus.

Samtidigt greps en annan man misstänkt för gärningen.

– Vi har spärrat av platsen så just nu pågår en teknisk undersökning, vi kommer även höra eventuella vittnen under kvällen. Den gripne mannen är förd till polisstationen och även han kommer höras under kvällen, sa Erik Terneborn, polisens presstalesperson, till GT då.