Mellan klockan 18:00 och 19:00 under söndagskvällen kom larmet in till polisen. En man i Hisings Backa ringde då och berättade att han blivit bestulen på två halskedjor under en promenad med sin hund.

Kedjorna rycktes från mannens hals av en okänd gärningsman. Mannen fick märken runt halsen.

– Gärningsmannen springer ifrån platsen. Mannen ska även ha blivit slagen och fördes till sjukhus med ambulans för kontroll, säger polisens presstalesperson Anna Göransson.

En anmälan om rån upprättades.