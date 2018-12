Det var den 21 oktober i fjol som en man hittades död i ett dike i närheten av en skola i nordöstra Göteborg. Den döde mannen identifierades senare som en utländsk medborgare i 30-årsåldern.

Först ett år senare, under hösten, åtalades en man i 25-årsåldern misstänkt för mordet.

Men polisen misstänker att han inte var ensam om att utföra dådet.

– Vi tror att han tillsammans med andra har hämtat målsäganden och fört honom till platsen där han mördades, sa åklagaren Sara Toreskog, då åtalet lämnades in.

Dödades och brändes

Offret hittades i ett dike. Foto: HENRIK JANSSON

Under utredningens gång har ytterligare fem personer suttit häktade, men misstankarna mot dem är numera avskrivna.

Enligt åtalet blev offret svårt misshandlad och i samband med ska gärningsmännen även hällt ut bensin och tänt på. Den misstänkte mannen ska ha varit med och utfört de dödande handlingarna alternativt varit med och planerat dådet och varit medveten om vad som skulle ske.

Rövades bort mitt i natten

Gärningsmannen har under utredningens gång nekat till brott. Under torsdagen dömdes mannen till livstids fängelse för mord. Han döms även för att, under sin senaste fängelsevistelse ha angripit två kriminalvårdare. Han ska också betala ett skadestånd på 60 000 kronor till den döde mannens familj.

I domen skriver tingsrätten:

"Det finns flera försvårande omständigheter i detta fall: NN rövades bort mitt i natten från sitt hem, tejpades och under färden till platsen för det dödande våldet hann han sannolikt känna dödsångest; han har utsatts för mycket brutalt, smärtskapande våld; slutligen har eldningen i vart fall inneburit ett skändande av hans döda kropp. Med åberopande redan av dessa omständigheter bestämmer tingsrätten påföljden till livstid."

Under utredningen fann polisen mannens DNA på den döde mannen, de hittade också den mördade mannens lägenhetsnycklar hemma hos gärningsmannen.

Texten uppdateras