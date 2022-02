Polisen har sedan i måndags morse sökt efter försvunna Amela, 24.

Hon anmäldes försvunnen på måndagsmorgonen och polisen har därefter sökt efter henne i bland annat området Forshall i västgötska Grästorp, där hon ska ha befunnit sig i samband med att hon försvann.

På tisdagseftermiddagen anhölls sedan en man misstänkt för delaktighet i hennes försvinnande. Mannen är misstänkt på sannolika skäl, den starkare misstankegraden, men nekar till brott enligt försvarsadvokaten Oskar Friling:

– Det har hållits ett inledande förhör och han förnekar brott, mer än så kan jag inte säga i det här läget.

Amela Kalac berättade förra året i GT om familjens kamp för att få stanna i Sverige. Foto: HENRIK JANSSON

Gunnel Lundmark, bland annat god man till mamman i familjen, står nära familjen och hade själv kontakt med Amela under helgen.

Hon berättar att Amela gav sig ut på en promenad vid 22-tiden på söndagskvällen och att hon ringde ett sista samtal till familjen vid halv ett på natten.

– Det var ett samtal vid halv ett på natten. En av systrarna hade ringt henne ett par gånger. Sedan gick en stund och då ringde Amela tillbaka från sin egen telefon. Då säger hon att hon snart skulle vara hemma. När en av systrarna sedan gick upp och jobbade vid sex på morgonen så förstod man att hon inte kommit hem.

Mannen larmade polisen

Gunnel Lundmark uppger också att den man som nu misstänks är den som larmade polisen och också informerade familjen om att Amela var försvunnen. Personen ska under oklara former ha träffat henne under kvällen eller natten.

– Det är en person som är känd för hela familjen. Efter att ha gjort polisanmälan ringde personen också till systrarna för att säga att hon försvunnit och kom även till familjens lägenhet för att berätta att hon försvunnit.

Missing Peoples efterlysningsbild på Amela Kalac. Foto: MISSING PEOPLE

Gunnel Lundmark utesluter helt att Amela skulle ha försvunnit frivilligt.

– Hon har absolut inte försvunnit frivilligt, det finns inga möjligheter till det. Hon är den som kämpat mest för familjen att få ihop pengar och möjlighet till uppehållstillstånd. Att vilja försvinna från de möjligheter som finns just nu är helt otänkbart.

– Hon har också fått fast anställning inom Grästorps kommun inom äldrevården och utbildat sig. Aldrig att hon skulle vika sig från det och sin stora kraft och kärlek till familjen.

Amela Kalac och hennes familj har tidigare uppmärksammats i bland annat GT.

Familjen – Amela tillsammans med tre syskon samt mamman och pappan – kom till Sverige på flykt undan trakasserier i Serbien 2014. Amela Kalac har berättat om hur pappan avled i lungcancer kort därefter och att mamman kämpar med psykisk ohälsa.

Efter oroligheterna inom familjen och i hemlandet ville de bygga upp en framtid i Grästorp.

– Vi upplevde det som en chans att få ett bra liv, så vi kämpade och försökte visa att vi var värda att satsa på. Vi har lärt oss svenska, gått i skola och skaffat jobb, berättade hon för GT.

Hyllades av kommunen

Amela och hennes systrar har uppmärksammats och hyllats av bland annat Grästorps kommun för sitt arbete inom vården under coronapandemin.

I början av förra året kom dock ett beslut om att de ska utvisas ur Sverige.

– Vi har gjort allt för att anpassa oss, och Sverige har satsat resurser och skattepengar på att ge oss en möjlighet att bli de människor vi är i dag. Allt vi vill är att betala tillbaka och bidra, men då väljer de att skicka tillbaka oss. Det kan inte vara rätt, sade Amela Kalac.

Sedan natten mot måndagen är Amela försvunnen. Polisens helikopter används i sökandet.

Nu, sedan natten mot måndagen, är hon försvunnen i ett fall som kopplats till misstänkt människorov.

Missing People har i samråd med anhöriga och polisen gått ut med en efterlysning efter Amela Kalac.

Sökts med helikopter

– Det vi fick veta var att hon försvunnit på måndagsmorgonen men det verkar i själva verket handla om att hon försvann under natten, säger Jan-Olof Säll på Missing People.

Amela Kalac beskrivs som 170 centimeter lång, 66 kilo och med blonda slingor i håret. Hon var vid försvinnandet klädd i blå ”teddy hoodie”, det vill säga en luvtröja, samt svarta tights och svarta skinnskor.

Polisen har hittills sökt med såväl helikopter som hundenheter och ett flertal patruller.

GT har förgäves sökt åklagaren Lars Johansson.

