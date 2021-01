Man knivskuren i lägenhet

Under tisdagskvällen fick polisen in ett larm från en man som uppgav att han blivit knivskuren i en grannlägenhet i centrala Töreboda. Polisen anträffade tre personer i lägenheten och en väska med alkohol som misstänks ha kommit ifrån ett rån mot Systembolaget tidigare under kvällen.

Två av de tre personerna har gripits misstänkta för rån i motvärnsfall samt för knivskärningen.

Den knivskurne mannen tillses av ambulans men behöver inte föras med för fortsatt vård.

Rånet mot Systembolaget skedde tidigare under tisdagen då ett överfallslarm inkom från efter att en kvinna tillgripit flaskor från butiken, varefter en man slagit till en av personalen på armen med en flaska.

