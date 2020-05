Man inlåst under rån mot butik – rånarna beväpnade

Polisen fick larmet om rånet vid 23.15-tiden på måndagskvällen, men det är oklart exakt när rånet ägde rum.

Det var en kund som kom in i butiken och larmade polisen om vad som hänt.

Tre eller fyra gärningsmän hade tagit sig in, beväpnade med kniv, de hade under rånet låst in mannen som bemannade butiken i ett förråd.

– Den här mannen är chockad så klart, men det finns inga uppgifter om fysiska skador, säger Ulla Brehm, presstalesperson vid polisen i region Väst.

Fick med sig tobak

Rånarna fick med sig gods från butiken, men det är oklart exakt hur mycket.

– Jag kan inte exakt säga vad de har stulit, men det är bland annat cigaretter och snus, i stora drag har de varit ute efter tobaksvaror, säger Ulla Brehm.

Polisen spärrade av butiken för att göra en teknisk undersökning och spanade i området efter rånarna.

Händelsen utreds som rån och olaga frihetsberövade.

Det finns på tisdagsmorgonen ingen misstänkt eller gripen i ärendet.

Personrån i Angered

Vid 23.30-tiden på måndagskvällen larmades polisen om ett personrån i Angered, en man i 30-årsåldern attackerades av tre gärningsmän.

Offret blev rånat på sin dator och mobiltelefon. Under rånet blev mannen sparkad i ryggen och hotades med en kniv.

Polisen letade i närområdet efter rånarna utan att lyckas hitta någon.