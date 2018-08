Man anträffad knivskuren i magen – förd till sjukhus

Strax innan klockan ett, natten mot söndag, larmades SOS om att en man ska ha blivit knivskuren i magen i en bostad utanför Kungsbacka i Göteborg.

Två polispatruller skickades till platsen.

– Vi åker dit och anträffar en man i 30-årsåldern som blivit knivskuren i buken. Väl där kan vi också gripa en annan man under odramatiska former, säger Per Sahlgren vid polisen.

Fick föras till Sahlgrenska sjukhus

Det är ännu oklart vad som föranlett händelsen, och huruvida de två männen hade någon relation till varandra.

Den knivskurne mannen har ännu inte hörts av polisen, utan har förts till Sahlgrenska sjukhus. Hans skador uppges inte vara livshotande.

Platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

Den gripne mannen är i 60-årsåldern, och misstänkts nu för mord alternativt dråpförsök.