Tisdagen den 23 oktober greps svensken Makaveli Lindén på tågstationen i Dijon i Frankrike.

Han hade då varit på flykt sedan en dryg vecka tillbaka, misstänkt för mordet på Heikki Bjørklund Paltto och ett rån i Oslo

Han har sedermera erkänt att det var han som orsakade 24-åringens död.

Hans position kunde röjas bland annat via en mobil-app då han ska ha haft kontakt med sin far under flykten.

Sedan dess har han suttit frihetsberövad i Frankrike.

Utreds för två mord

Samtidigt utreder belgisk polis honom för eventuellt inblandning i mordet på Johanna Jostameling som hittades död i sitt hem i i Mechelen i Belgien. Enligt belgisk polis uppehöll sig Lindén i landet när Jostameling mördades. Mordet skedde när Lindén var på flykt. Lindén utreds även för ett rån i samma land.

Johanna Jostameling hittades död i sitt hem i Belgien.

Men han vägrar svara på frågor om sin eventuella inblandning i mordet, enligt norska TV 2.

– Han har blivit konfronterad med misstanken om mord, men han vill inte svara på frågor om den saken. Jag räknar med att detta blir ett tema vid en senare tidpunkt, säger Lindéns försvarsadvokat Øystein Storrvik till tv-kanalen.

Ytterligare förhör återstår i Frankrike innan Makaveli Lindén kan föras till Norge. Antagligen sker överförandet först efter början på det nya året.

– Den formella processen är genomförd. Nu återstår bara praktiska frågor innan han kan överföras till Norge. Vi vet inte när det sker, men det är troligen nära förestående, säger Øystein Storrvik.

Väl i Norge ska Lindén genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Storrvik vill dock inte kommentera sin klients hälsa.

Dömd rånare

Vid tidpunkten för de nu aktuella brotten var Makaveli Lindén villkorligt frigiven. I oktober i fjol dömdes han till ett och ett halvt års fängelse efter ett rån – också det med kniv – mot ett kollektivboende i Uppsala. Han släpptes i augusti i år när två tredjedelar av straffet var avtjänat, även fast han inte skött sig på önskvärt sätt på anstalten.

Bland annat ska han två gånger ha hotat personal.

Totalt har Lindén rapporterats för tio slags incidenter under sin tid i fängelse.

