Vid lunchtid i tisdags var Madeleine Lega, 47, på väg till sin bostad i Kungsbacka.

På väg 974, mellan Ubbhult och Kungsbacka, fick hennes resa ett abrupt slut.

– Rätt som det är kliver det ut en stor älg, bara några meter framför bilen, berättar Madeleine.

Längs den smala skogsvägen låg ett litet bergparti och när Madeleine skulle väja för älgen var olyckan framme, berättar hon.

– Jag körde rätt in i ett bergsparti vid sidan av vägen. Det gjorde ont på både mig och berget kan man säga.

”Försökte känna efter om jag var hel”

Efter kollisionen fortsatte bilen att rulla tills det att den slutligen stannade en bit längre fram.

– Jag satt bara där och försökte känna efter om jag var hel, säger Madeleine.

Madeleine berättar att en bil körde förbi henne efter att hon krockat, men att bilen därpå stannade till.

Madeleine kolliderade med en bergvägg längs vägen. Foto: Privat

I bilen satt en man Anton Hederdal, 24.

– Han stannade upp bredvid och frågade hur det var med mig. Sen parkerade han bakom mig och gick fram. Tillsammans gick vi sedan ut ur bilen och kollade hur den såg ut, berättar Madeleine och fortsätter:

– Det var först då förstod jag hur illa det kunde gått och jag ramlade ihop, medvetslös.

Svimmade av flera gånger

Anton höll Madeleine i handen och ringde SOS. Sedan fanns han vid hennes sida tills ambulanspersonalen anlände.

– Han höll om mig och när jag svimmade av bar han mig mer eller mindre. Jag frågade om han skulle åka, för jag var orolig att han skulle bli av med jobbet om han kom för sent. Då sa han att han aldrig skulle lämna mig och att mitt liv var viktigast.

Efter att hon åkt med ambulansen skildes de två åt, men Madeleine hade svårt att komma ihåg vad mannen som hjälpte henne hette, därför skrev hon ett inlägg på Facebook.

– Jag ville få fatt i honom och säga tack, för jag hörde hans röst hela tiden, tills jag åkte med ambulansen. Det var en stor trygghet för mig. En så grymt snäll och ödmjuk kille.

Anton Hederdal, 24, höll Madeleine sällskap innan ambulansen kom. Foto: Privat

Under torsdagen fick hon kontakt men honom, via hans syster, som hade sett inlägget på Facebook och de två pratade via telefon.

Anton Hederdal berättar att han tänkt på Madeleine efter olyckan.

– Jag har undrat hur det gick för henne och hur jag ska få reda på det, men nu vet jag ju att allt är okej och det känns bra, säger Anton och fortsätter:

– För mig så är det rätt så självklart att hjälpa andra, men jag kan förstå att det betydde mycket för henne.

Några dagar efteråt är Madeleine fortfarande omtumlad, men mår under omständigheterna bra.

– Jag är mörbultat och har ont här och där. Det känns som jag har åkt i en torktumlare, men jag har verkligen haft änglavakt. Med tanke på smällen kunde det gått hur illa som helst.