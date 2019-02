I januari förra året kunde GT berätta att det moderata kommunalrådet i Göteborg åkt på elva semestrar utomlands utan att ta ut semester eller annan ledighet, använt sina privata bonuskort i tjänsten och att hon tagit omväg med flyg i tjänsten för att kunna flyga med bolaget KLM. En resa som också blev dyrare för skattebetalarna.

Kort efter att granskningen påbörjades lämnade hon sina politiska uppdrag.

– Jag har efter den senaste tidens granskning valt att lämna mina kommunala uppdrag. Jag har brustit i hanteringen av mina administrativa rutiner och tar nu konsekvenserna av det. Efter att ha uppmärksammats på ett antal brister har jag gjort vad jag har kunnat för att ställa allt tillrätta, sa Maria Rydén i ett pressmeddelande då.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar Maria Rydén nu att hon är tillbaka på sitt gamla jobb som sjuksköterska på Sahlgrenska och att hon där blivit ”mottagen med öppna armar”.

”Just då verkade det bra”

Den förundersökning som startades efter avslöjandena lades ner i oktober förra året, skriver GP.

På frågan om hon själv gjort något fel så svarar hon:

– Den där resan till Helsingfors, via Amsterdam, var inte så smart. Men just då verkade det bra, för jag hade ett sent möte på kvällen innan, sedan skulle jag i väg. Och hjulen snurrade så snabbt hela tiden. Man var aldrig stilla, säger hon till GP.

Maria Rydén tycker i dag att hon blev för hårt dömd av partiet i samband med granskningen.

– Jag har fortfarande inte fått något svar eller någon upprättelse. Det är ingen som bryr sig, säger hon till GP.