Lykke Li klar för Way out west

Den hyllade artisten Lykke Li är klar för Way out west 2018.

Den 9-11 augusti 2018 arrangeras Way out west för tolfte året i rad i Göteborg. Nu har det första artistsläppet gjorts – och det står därmed klart att den svenska indiedrottningen Lykke Li kommer uppträda på festivalen.

Under sin decennielånga karriär har Lykke Li tagit steget från stor artist till ikon. Sedan 2008, när hennes debut-ep "Little Bit" släpptes, har hon blivit en av de tyngsta pjäserna i indiepopsfären. Med tre hyllade album – som sammanlagt genererat en kvarts miljard streams – är Lykke Li en av Sveriges största artister.

Hon har bland annat fått utmärkelser som “Best Album of the Year” av The New York Times och Rolling Stone, och har framträtt på stora festivaler som Coachella och Lollapalooza.

Den senaste tiden har Lykke Li varit i studion och arbetat på sitt kommande fjärde studioalbum som kommer att släppas under 2018.

På Way out west gör Lykke Li sommarens enda framträdande i Sverige.