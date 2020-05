1. Skaffa ett gratiskonto på Strava och koppla det till Göteborgsvarvet via din anmälan.

2. Anmäl dig till Göteborgsvarvet Virtual Race 21 via Göteborgsvarvets hemsida.

3. Koppla ditt Göteborgsvarvet-konto till ditt Strava-konto när du gör din anmälan. Notera att du måste lämna ”edit certain data on your profile” ikryssad för att kunna delta i Göteborgsvarvet Virtual Race 21k.

4. Spring minst 21,1 km någon gång mellan 15-17 maj 2020 och registrera löpturen i Strava. Det är viktigt att passet är inställt rätt under Edit > Privacy controls - Everyone, Sport - Run och Run Type - Race. Registreringen måste göras senast tre dagar efter att tävlingen avslutats.