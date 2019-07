Under lördagen stannade den klassiska Lisebergsbanan – och passagerarna blev sittande en längre tid innan de till sist kunde evakueras.

– Vi hjälper gästerna ut och det finns en trappa som de kan följa ner till stationen. Det händer lite då och då, det är ett vanligt attraktionsstopp, sa parkchef Kent Kierdorf då.

På söndagen hände det igen, vilket P4 Göteborg först rapporterade om.

Vid 13.20-tiden stannade attraktionen när två tåg befann sig på banan.

Det ena på uppdraget, det andra ute på banan. Uppdraget är 65 meter över marken.

Satt nästan en halvtimma

Passagerarna blev sittande i 25 minuter.

– Det berodde på ett tekniskt fel som vi inte utrett än. Den stannade automatiskt när säkerhetssystemet slog ut. De fick lämna under kontrollerade former, säger Anders Fridehäll, parkchef på Liseberg under söndagen.

Exakt vad stoppet beror på är alltså fortfarande oklart.

– Det var ingen fara för passagerarna. Teknikerna får reda ut det på måndag morgon, säger Anders Fridehäll.

Varje tåg rymmer 22 passagerarna. Drygt 40 personer satt alltså fast.

Vid 13.45-tiden rullade banan igen.

– Jag pratade med ansvarig som sa att evakueringen gick smidigt, säger Anders Fridehäll.

Hur genomförs evakueringen på ett säkert sätt?

– Man får ta en i taget under kontrollerade former, säger han.

Klassisk attraktion på Liseberg

Lisebergsbanan är en av de mer klassiska åkattraktionerna på Liseberg och stod klar 1987.

Den presenterades då som Europas största och längsta berg- och dalbana.

Banan är cirka 1,3 kilometer, tar runt tre minuter att åka och har en topphastighet på 80 kilometer i timmen.

Attraktionen kan ta in 110 passagerare samtidigt, fördelat på fem tågdelar.

LÄS MER: Populär åkattraktion på Liseberg fastnade