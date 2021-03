Lisebergs vd: Vi öppnar den 1 maj

Parken stängde efter jul 2019 och har sedan dess hållit stängt. Under 2020 gjorde parken en förlust på över en halv miljard kronor.

Samtidigt riktar Lisebergs vd tillsammans med andra svenska nöjesparker kritik mot Folkhälsomyndighetens krav på 20 kvadratmeter yta per besökare. Andreas Andersen konstaterar att med de restriktionerna kostar det mer att hålla öppet än att hålla det stängt.

”De europeiska parkerna var öppna under 2020 med en branschstandard på mellan fyra och tio kvadratmeter per gäst. Vår bedömning är att 20 kvadratmeter per gäst helt saknar förankring i den fakta som finns att tillgå”, skriver Andreas Andersen i ett pressmeddelande.