Lastbil har vält på E6 – vägen helt avstängd

Besvärligt väglag har ställt till det i trafiken i delar av Bohuslän på söndagen. Tidigt på morgonen inträffade två lastbilsolyckor inom kort tid på E6 i trakten av Uddevalla.

– De har kört av vägen och mer eller mindre vält. Det har varit blixthalka, säger Jonas Gustavsson, räddningstjänsten.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till fysisk skada i samband med de båda olyckorna, men påverkan på trafiken är stor.

Avstängd i nio timmar

Uddevallabron är helt avstängd för all trafik sedan klockan 05.44. Enligt Trafikverkets prognos kommer avspärrningarna att hävas först klockan 15. Under tiden leds trafiken om via Uddevalla i båda riktningar.

De halkrelaterade olyckorna har varit många under söndagen, uppger räddningstjänsten.

– Det har varit mycket halkolyckor, närmare tio stycken, säger Jonas Gustavsson, räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Det finns inga uppgifter om några allvarliga personskador.